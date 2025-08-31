Aruba prolonga por otros 90 días la prohibición de vuelos con Venezuela

31-08-25.-Las autoridades aeronáuticas de la isla de Aruba prolongaron por otros 90 días la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general hacia y desde Venezuela.

Al respecto, Guillermo de Armas, abogado especializado en temas aeronáuticos, indicó en redes sociales que la prohibición se mantendrá hasta el 27 de noviembre próximo.

Vale resaltar que la Notam está identificada bajo el número A0479/25 del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix de la isla de Aruba.

En julio pasado, las autoridades de Aruba habían extendido por un mes y medio la prohibición, la cual concluyó precisamente este sábado 30 de agosto.