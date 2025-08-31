Estados Unidos: Grupo consevador de la ciudad de Nueva York apoya la prohibición de los carruajes tirados por caballos

es la organización sin fines de lucro que administra el parque y tiene gran influencia en el destino de los carruajes. Credito: Buck Ennis

1ero de septiembre de 2025.- La organización sin fines de lucro responsable del mantenimiento de Central Park pidió el martes la prohibición de los carruajes tirados por caballos en el recinto, alegando que esta práctica representa riesgos para la seguridad, daña la infraestructura e infringe las normas municipales, informó NY1.com.

En una carta enviada al alcalde Eric Adams y a la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, Central Park Conservancy afirmó que la organización había mantenido una postura neutral respecto a los caballos durante años.

Sin embargo, con el aumento de las visitas al parque a niveles récord, expresó su firme convicción de que la prohibición de los carruajes tirados por caballos se ha convertido en una cuestión de salud pública y seguridad para los visitantes del parque. “En resumen, esta práctica ya no es compatible con las realidades de un espacio público moderno, muy utilizado y compartido.

Creemos que es hora de pasar página, como ya lo han hecho la mayoría de las grandes ciudades”, declaró Betsy Smith, presidenta y directora ejecutiva de Central Park Conservancy, en un comunicado.