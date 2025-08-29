Colombia: dejan en libertad a 33 soldados retenidos por la disidencia de las FARC

Ejército de Colombia sobrevuela zona del Guaviare

29 de agosto de 2025.- Los 33 soldados retenidos desde hacía tres días por la disidencia de las FARC fueron dejados en libertad, indicó la Defensoría del Pueblo.



Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno de Gustavo Petro consideró un "secuestro".



"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad", dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín.



Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.



Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los militares, armados, junto a campesinos con botas de caucho y desarmados.



Desde el domingo empezaron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados.

