Colombia: Pacto Histórico va a internas para definir quién competirá en las presidenciales de 2026

28 de agosto de 2025.- Con la inscripción de Daniel Quintero y Alfredo Saade, el Pacto Histórico suma ya diez precandidatos para la consulta interna que elegirá a su aspirante presidencial de cara a las elecciones de marzo de 2026.



Desde la red digital X, Alfredo Saade expuso su plataforma de cara a la consulta: convocar una Asamblea Constituyente para permitir la reelección de Petro, regular los medios de comunicación con sanciones por desinformación, cerrar la Procuraduría, reformar la justicia al servicio del pueblo, impulsar la erradicación del narcotráfico vinculado a mafias políticas, no negociar con terroristas y fortalecer el poder popular como fuerza rectora del gobierno.



Saade subrayó, además, que los empresarios serán “aliados, no empleados” del Estado y prometió extirpar la corrupción estatal.



Por su parte, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, aportará a la contienda su trayectoria en innovación urbana y su énfasis en la justicia social y ambiental, reforzando el abanico de opciones y discursos dentro de la consulta histórica de octubre.



La militancia del Pacto Histórico tiene hasta el 26 de septiembre para inscribir nuevos aspirantes. La consulta interna se celebrará el 26 de octubre, tras lo cual el ganador será nominado como candidato oficial a la presidencia y encabezará la lista del partido para el Congreso.



La estrategia de la coalición se centra en consolidar la unidad de la izquierda, combinar el debate programático en campaña interna con la movilización ciudadana en las calles y proyectar un candidato que sintetice la gestión de Petro y las demandas sociales emergentes.



Con diez precandidatos en liza, el Pacto Histórico buscará en las urnas de octubre su mejor herramienta para mantenerse en el poder en 2026.

