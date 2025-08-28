Cuba reitera rechazo a contingente naval de EEUU en el mar Caribe

Credito: Web

28 de agosto de 2025.- El canciller Bruno Rodríguez recalcó hoy el rechazo enérgico de Cuba al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, un acto peligroso que amenaza la soberanía y autodeterminación de los países latinoamericanos, aseveró.



A través de la red social X, el titular cubano de Relaciones Exteriores, afirmó: Gobierno de #Cuba rechaza enérgicamente actual despliegue de fuerzas militares de #EEUU en mar Caribe. Este acto peligroso representa grave amenaza y agresiva demostración de fuerza que atenta contra soberanía y autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe.



La Cancillería cubana señaló en un comunicado que la concentración de buques y medios navales estadounidenses cerca de las costas de Venezuela constituye una amenaza directa para la estabilidad regional, promovida bajo «pretextos absurdos» y en flagrante contradicción con el espíritu de paz defendido por los países latinoamericanos y caribeños.



Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) recordó que esta acción vulnera el compromiso colectivo asumido por los 33 Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al declarar la región como una Zona de Paz.



Cuba también rechazó categóricamente el uso de los flujos migratorios irregulares como justificación para la militarización del Caribe. En ese sentido, el Minrex cuestionó la presencia de submarinos nucleares, buques de guerra y un despliegue bélico desproporcionado en una zona con tradición de pacifismo, al considerar que no constituye una respuesta adecuada ni legítima para enfrentar desafíos como el crimen organizado, el narcotráfico o la migración.