(VIDEO) Al menos catorce civiles muertos entre ellos varios niños, en ataque ruso contra Kiev

28-08-25.-Los ataques rusos de la noche con misiles y drones contra Kiev dejan un balance de al menos catorce civiles fallecidos, entre ellos varios niños. Según Volodimir Zelenski, hay además "docenas" de heridos y todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros, puesto que las labores de rescate aún continúan.Según informaron las autoridades municipales, el número de personas muertas "como resultado del ataque enemigo ha subido a 14. Por desgracia, entre ellos hay tres niños de dos, 17 y 14 años", escribió el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, en Telegram.Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó, en declaraciones televisivas citadas por la agencia Ukrinform, que aproximadamente 50 personas han sido heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas para recibir tratamiento."Excusas" para Putin"Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todos los que durante semanas y meses han estado llamando a un alto el fuego y a diplomacia real en el mundo. Rusia elige los misiles balísticos en vez de la mesa de negociación. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra", afirmó el presidente.Zelenski lamentó que Rusia pueda aún aprovecharse del hecho de que una parte del mundo mira hacia otro lado ante los "niños asesinados" y busca excusas para el presidente ruso, Vladímir Putin.Nuevas sanciones"Esperamos una reacción de China a lo que está pasando", demandó el presidente de Ucrania, que señaló que Moscú ha ignorado hasta ahora los llamamientos de Pekín, y exigió también una reacción de Hungría y de todos los que "se quedan en silencio", pese a haber pedido en el pasado la paz.Además, pidió nuevas sanciones contra Rusia para hacer rendir cuentas a ese país, en vista de que "todos los plazos se han vencido, docenas de oportunidades para la diplomacia han sido arruinadas".*Con in formación de dw. efe, afp