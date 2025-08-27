(VIDEO) EEUU revocó la visa del ministro de Justicia de Brasil

Trump ha arremetido contra algunos funcionarios brasileros en respuesta al juicio contra Jair Bolsonaro .

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de su ministro de Justicia, una decisión que calificó de "irresponsable", en medio de una crisis diplomática entre ambos países.

Durante una reunión de gabinete en Brasilia, transmitida en directo, el mandatario izquierdista expresó "solidaridad" a su ministro Ricardo Lewandowski, "ante el gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle la visa".

El gobierno de Donald Trump ha impuesto aranceles punitivos contra Brasil, así como retiro de visas y sanciones financieras a altos funcionarios en reacción al juicio por presunto golpismo contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

"Esas actitudes son inaceptables, no sólo contra el ministro sino contra todos los magistrados de la corte suprema, contra cualquier personalidad brasileña", agregó Lula.

En la reunión, centrada en los aranceles estadounidenses, Lula y varios de sus ministros lucieron una gorra azul con el lema "Brasil es de los brasileños".

La situación judicial de Bolsonaro, que se declara inocente, ha suscitado fuertes tensiones entre Brasil y Estados Unidos.

La fiscalía acusa al ultraderechista de haber conspirado junto a varios colaboradores cercanos para mantenerse en el poder tras salir derrotado ante Lula en las elecciones de 2022.

Con información de DW.