Curazao cancela la llegada del destructor USS Jason Dunham al Caribe

Credito: Web

27-08-25.-El gobierno de Curazao informó este martes 26 de agosto que fue cancelada la visita del destructor USS Jason Dunham, de la clase Arleigh Burke de la Armada de Estados Unidos, que estaba previsto arribara al puerto de la isla caribeña el jueves 28 de agosto.



En un comunicado publicado en su portal oficial, las autoridades locales señalaron que «el Consulado de los Estados Unidos informó al Gobierno que el buque de guerra USS Jason Dunham no visitará las aguas territoriales de Curazao. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud para que otro buque de guerra visite nuestro puerto».



El texto agregó que el gobierno «permanece en estrecho contacto con el Consulado de Estados Unidos e informará al público tan pronto como haya nuevos acontecimientos».



Horas antes del anuncio, el primer ministro de Curazao, Gilmar Pik Pisas, recomendó a la población abstenerse de viajar a Venezuela debido al incremento de la tensión en la zona tras la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas a las costas venezolanas.



El USS Jason Dunham, un destructor clase Arleigh Burke, formaba parte de la estrategia antidrogas de EE.UU., según el Pentágono. Su visita a Curazao buscaba reforzar la cooperación militar con Países Bajos. Sin embargo, la cancelación evidencia preocupaciones locales por posibles represalias de Venezuela, que acusa a EE.UU. de usar el narcotráfico como excusa. La decisión de Curazao prioriza la estabilidad regional, según El País, mientras el diálogo con la ONU sigue como vía para reducir tensiones.