Israel ataca dos veces un hospital de Gaza y mata al menos a 20 personas

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza, 25 de agosto de 2025.— Israel atacó el lunes uno de los principales hospitales de la Franja de Gaza y luego volvió a atacar las instalaciones mientras periodistas y rescatistas acudían al lugar, matando al menos a 20 personas e hiriendo a decenas más, según informaron trabajadores sanitarios locales. informó Prensa Asociada.com.



Este fue uno de los ataques israelíes más mortíferos de los múltiples que han afectado tanto a hospitales como a periodistas en los 22 meses de guerra. El ataque se produjo en un momento en que Israel planea ampliar su ofensiva a zonas densamente pobladas, prometiendo destruir a Hamás tras su ataque del 7 de octubre de 2023.



Entre los muertos se encontraban cinco periodistas, entre ellos Mariam Dagga, de 33 años, periodista visual que trabajaba para The Associated Press.



La agencia de noticias Reuters informó que uno de sus reporteros murió en el ataque inicial mientras operaba una transmisión en directo desde un piso superior del Hospital Nasser de Khan Younis. Luego, otros periodistas, incluido Dagga, y trabajadores de rescate que vestían chalecos de emergencia de color naranja corrieron por una escalera externa para llegar al lugar, solo para ser alcanzados por el segundo ataque.