5 periodistas asesinados por Israel en nueva masacre contra Hospital Nasser de Gaza

Hossam al-Masri (agencia de noticias Reuters), Mohammed Salama (Al Jazeera), Mariam Abu Daqa (freelance) y Moaz Abu Taha (NBC) murieron en el ataque junto a un grupo de rescatistas.

Una nueva masacre del Ejército de ocupación de Israel acabó con la vida de al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas, en un ataque directo al Complejo Médico Nasser en la ciudad de Khan Yunis, al sur del enclave palestino.

Hossam Al-Masri, Mohamad Salama, Maryam Abu Daqqa, Muath Abu Taha y Ahmad Abu Aziz son los nombres de los 5 comunicadores que resultaron mártires mientras cumplían con su deber de informar los crímenes de la ocupación. Abu Aziz sobrevivió al ataque pero su cuerpo sucumbió a las mortales heridas unos minutos después.

Con esta nueva masacre, ascienden a 245 los periodistas asesinados por Israel en Gaza desde octubre de 2023, como reflejo de una política de ataques directos contra los comunicadores palestinos, los únicos que pueden informar la verdad de la Franja, en tanto la ocupación impide que medios internacionales ingresen al enclave para reportar.

Durante el ataque también resultó asesinado un miembro de la Defensa Civil y varios más resultaron heridos. Según reporta The Cradle, un primer ataque con drones tuvo como objetivo la planta alta del hospital, donde se encontraban los periodistas. Mientras otro ataque impactó directamente al equipo de rescate que llegaba al lugar.

El segundo ataque fue transmitido en vivo por televisión, y muestra cómo estuvo dirigido directamente contra los rescatistas gazatíes.

Un comunicado del Ministerio de Salud Palestino condenó este nuevo “atroz crimen”, e informó que hasta el momento han recibido 20 fallecidos “de equipos médicos, pacientes, equipos de prensa, elementos de defensa civil, así como decenas de heridos”, en un ataque que dejó a la población civil en estado de pánico e interrumpió el departamento de operaciones del centro médico.

En el comunicado esclarecen que el Estado sionista golpeó contra el único hospital general que opera en el sur de la Franja de Gaza, mientras el enclave se encuentra sumido en una grave hambruna, anunciada de forma oficial por las Naciones Unidas, y que solamente el domingo se cobró la vida de 8 personas por desnutrición.

“El objetivo de la ocupación del hospital hoy y el asesinato de los equipos de salud, periodistas y defensa civil es la continuación de la destrucción sistemática del sistema de salud y la continuación del genocidio, y es un mensaje de reto para todo el mundo y a todos los valores de la humanidad y la justicia”, escribieron los médicos gazatíes, quienes tras 22 meses de genocidio televisado, han visto morir a cientos de sus colegas y a más de 62.000 civiles, cifras que no incluyen los miles de cuerpos que aún están atrapados bajo los escombros.

Esta última masacre coincidió con los continuos ataques israelíes y la destrucción sistemática de infraestructura civil en la Ciudad de Gaza, donde el Ejército avanza su plan de ocupación total de toda la franja.

Ya en las primeras horas de este lunes se observaban enormes columnas de humo elevándose sobre el barrio de Al-Zaytoun de la ciudad de Gaza, mientras las tropas israelíes desplegaban robots cargados de explosivos en viviendas civiles.