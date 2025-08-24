La ola de calor que alimentó incendios forestales mortales fue la "más intensa registrada" en España

Un incendio forestal ardía cerca de una carretera en La Gudiña

24 de agosto de 2025.- La ola de calor de 16 días que sufrió España este mes fue “la más intensa registrada”, dijo la agencia meteorológica estatal del país (AEMET).



Las lecturas provisionales de la ola de calor del 3 al 18 de agosto superaron el último récord, establecido en julio de 2022, y mostraron una temperatura promedio 4,6 °C más alta que la de fenómenos similares anteriores, dijo la agencia el X.



La ola de calor de agosto exacerbó las condiciones climáticas extremas en España que alimentaron los incendios forestales que continúan devastando partes del norte y el oeste del país.



Más de 1.100 muertes en España han sido relacionadas con la ola de calor, según una estimación publicada este martes por el Instituto de Salud Carlos III.



Desde que comenzó a llevar registros en 1975, AEMET ha registrado 77 olas de calor en España, seis de ellas con temperaturas 4 °C o más por encima de la media, cinco de ellas desde 2019.



Los científicos dicen que la crisis climática está provocando olas de calor más prolongadas, más intensas y más frecuentes en todo el mundo.



AEMET afirmó que un período de 10 días dentro de la última ola de calor, del 8 al 17 de agosto, fueron los 10 días consecutivos más calurosos registrados en España desde al menos 1950.



La agencia afirmó que “es un hecho científico que los veranos actuales son más calurosos que en décadas anteriores”.



Añadió: «No siempre será más caluroso que el anterior, pero hay una clara tendencia hacia veranos mucho más extremos. La clave está en adaptarse al cambio climático y mitigarlo».