Advierten modalidades de estafa con IA en Uruguay

24 de agosto de 2025.- Ciberdelincuentes utilizan hoy la inteligencia artificial (IA) para una nueva modalidad de estafa en Uruguay que prolifera en redes sociales, según alerta del Banco Central (BCU).



Mediante la IA crean videos, imágenes y voces manipuladas del presidente Yamandú Orsi y de otros funcionarios de organismos gubernamentales, dice un comunicado del BCU.



El Banco insta a la población a extremar las precauciones y emitió una serie de recomendaciones clave para evitar ser víctima de estos engaños.



La institución financiera llamó a desconfiar de las promesas de ganancias rápidas.



Instó a verificar las fuentes antes de hacer clic en cualquier enlace.



También exhortó a no compartir información personal o financiera en formularios o enlaces no verificados, así como a utilizar tiendas oficiales en la red virtual.

