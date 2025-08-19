Estados Unidos: Más trabajadores filipinos de cruceros detenidos y deportados del Carnival Sunshine

19 de agosto de 2025.- Los defensores afirman que 28 trabajadores, a pesar de contar con visas válidas, han sido deportados "para alcanzar las cuotas".

Cuatro tripulantes más del crucero Carnival Sunshine, con base en Norfolk, han sido deportados, informaron a WHRO el lunes grupos involucrados con los tripulantes, lo que eleva el total de deportados de ese barco a 28.

Aquilina Soriano Versoza, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores Filipinos del Sur de California, declaró que fueron detenidos por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza el domingo por la mañana.

"Se les acusó de participar en un chat grupal vinculado a pornografía infantil, pero no se les mostró ninguna prueba, y todos los trabajadores negaron rotundamente tener algo que ver con pornografía infantil", declaró Soriano Versoza.

Casi todos los trabajadores deportados del Carnival Sunshine este año son originarios de Filipinas. A nivel nacional, más de 100 han sido deportados en 2025 desde diversos cruceros.

Y luego, sin cargos ni condenas, les revocaron las visas C1/D válidas y les impusieron una prohibición de entrada de 10 años.

Las visas C1/D son visas de no inmigrante para trabajadores extranjeros empleados como parte de la tripulación de buques comerciales.

Los cuatro tripulantes del Carnival Sunshine pasaron la noche retenidos en un hotel cerca del Aeropuerto Internacional de Norfolk y, según informes, fueron subidos a un avión el lunes por la mañana, según defensores presentes en el lugar.

Soriano Versoza afirmó que la incautación y deportación siguió el mismo patrón de incidentes anteriores, en los que trabajadores con visas legales fueron acusados de participar en pornografía infantil sin pruebas, cargos ni condenas, ni acceso a asistencia legal.

"Creemos que esto forma parte de la iniciativa de la CBP para alcanzar las cuotas impuestas por la administración, pero no nos están respondiendo", declaró Soriano Versoza.

Añadió que los trabajadores están siendo intimidados para que firmen los documentos de deportación bajo amenaza de una multa de 250.000 dólares o prisión.

La oficina de la CBP en Norfolk informó a WHRO que la agencia no hará comentarios.

Matt Lupoli, gerente sénior de relaciones públicas de Carnival, indicó en un correo electrónico que la empresa no haría comentarios, salvo decir: "Este es un asunto de las fuerzas del orden. Carnival siempre coopera con las investigaciones de las fuerzas del orden".

Los incidentes han llamado la atención de algunos funcionarios estadounidenses, incluido el representante Bobby Scott (demócrata por Newport News). En julio, Scott emitió un comunicado cuestionando el debido proceso en estas deportaciones, citando incidentes en los que marineros fueron acusados, condenados y cumplieron una pena de prisión en Estados Unidos antes de ser deportados.

Soriano Versoza afirmó que se ha reunido con funcionarios del gobierno filipino para determinar cómo prevenir más deportaciones.