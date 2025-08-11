Madres de la Plaza de Mayo: «No aflojes, Maduro, estaremos junto a ustedes, siempre»

Afirmaron que “lo único que sabe hacer el imperialismo es ponerle precio a la dignidad de los pueblos. Pero no todo se compra, ni todo se vende”.

La Asociación argentina Madres de la Plaza de Mayo expresó este domingo su apoyo y solidaridad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante las nuevas amenazas lanzadas en su contra por Estados Unidos.

En un comunicado, el colectivo argentino destacó el carácter democrático y popular de la Revolución Bolivariana, “que sigue viva y dando soluciones concretas al pueblo”.

“No aflojes, Maduro. No bajen los brazos, venezolanos y venezolanas de la Patria Grande. Las Madres de Plaza de Mayo estamos y estaremos junto a ustedes, siempre”, refiere el texto.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela agradeció profundamente la postura de las Madres de Plaza de Mayo, “quienes una vez más alzan su voz contra el imperialismo y en defensa de la dignidad de los pueblos”, refiere un mensaje publicado en redes sociales por el canciller de la nación bolivariana, Yván Gil.

“Sus palabras nos llenan de fuerza y nos recuerdan que la dignidad de los pueblos no tiene precio”, indica la publicación de Gil, además de señalar que la visita de las integrantes del colectivo argentino a Venezuela “fue un honor y sus testimonios sobre el carácter democrático y popular de nuestra Revolución Bolivariana son un invaluable respaldo”.