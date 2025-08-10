China instó a Israel a detener inmediatamente acciones peligrosas contra Gaza

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, instó a Israel a detener de forma inmediata las acciones peligrosas que prevé ejecutar contra Gaza, luego que el gabinete de seguridad aprobara el plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de la ocupación total de Gaza.

Guo fue consultado el viernes durante la habitual rueda de prensa sobre el plan para que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tomen el control de la ciudad.

«China expresa su profunda preocupación por la decisión de Israel y lo insta a cesar de inmediato sus peligrosas acciones. Gaza pertenece al pueblo palestino y es parte inalienable del territorio palestino», dijo.

El vocero afirmó que un alto al fuego inmediato es la vía correcta para aliviar la crisis humanitaria en Gaza y asegurar la liberación de los retenidos. «Un alto al fuego también es clave para una resolución completa del conflicto de Gaza. Solo así se podrá allanar el camino para la desescalada del conflicto y salvaguardar la seguridad regional», recalcó.

Asimismo, Guo destacó la disposición de China de colaborar con la comunidad internacional para promover un pronto cese de los combates en Gaza, aliviar la crisis humanitaria, implementar la solución de dos Estados y, en última instancia, lograr una «solución integral, justa y duradera para la cuestión palestina».