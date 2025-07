Estados Unidos: Militares participan en operación de control de inmigración en Los Ángeles, provocando indignación local

...Según el Departamento de Defensa.

Funcionarios de defensa indicaron que 90 soldados armados participaron en la operación.

8 d julio de 2025.-Agentes fronterizos federales fuertemente armados y tropas estadounidenses irrumpieron en el Parque MacArthur de Los Ángeles el lunes por la tarde como parte de una redada migratoria que aparentemente no tuvo mucho personal, informó Noticias de ABC.com.

La operación, que incluyó a 90 soldados armados y 17 Humvees militares, desplazó un campamento de verano, según la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien afirmó que el único objetivo de las operaciones parecía ser "una agenda política para incitar al miedo y el terror".

"Para mí, este es otro ejemplo de cómo la administración intensifica el caos al desplegar lo que parecía una operación militar en una ciudad estadounidense", declaró Bass.

Según una publicación en X del Departamento de Defensa, personal militar estadounidense estaba en el terreno para garantizar la seguridad de los agentes federales.

"Protegeremos a las fuerzas del orden federales y colaboraremos estableciendo un perímetro de seguridad", escribió el Departamento de Defensa.

El gobernador de California, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa para hablar sobre la recuperación de los incendios forestales que devastaron la ciudad a principios de este año, calificó la operación como un "teatro".

"¡Qué vergüenza lo que está pasando en el Parque MacArthur! ¡Menudo teatro! Al fin y al cabo, en el sexto mes de estos incendios, ese es el mensaje del corazón contaminado del presidente de Estados Unidos, del corazón contaminado de Stephen Miller [subjefe de Gabinete de la Casa Blanca]", dijo Newsom.

No quedó claro de inmediato quién o qué fue el objetivo. Bass publicó un video de agentes, algunos a caballo, moviéndose en lo que ella llamó una "línea de escaramuza" a través del parque prácticamente vacío.

La alcaldesa dijo que no creía que nadie hubiera sido detenido, "pero, claro, no creo que el objetivo sea detener. Creo que el objetivo es sembrar el miedo. Creo que eso es lo que es. Es aterrorizar a los angelinos. Es decirles a los inmigrantes que están en nuestra ciudad de inmigrantes que deben quedarse en casa, que no deberían ir a trabajar, que no deberían ir a la escuela, porque vamos a por ellos".

Horas después del allanamiento, las autoridades federales no revelaron el motivo de su presencia en el parque, ni qué buscaban, ni si se realizaron arrestos.

Funcionarios de defensa habían indicado que las tropas se desplegaron para establecer un perímetro de seguridad y proteger a los agentes federales de multitudes potencialmente hostiles.