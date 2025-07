Sentencian en Chile a exmilitares por ejecuciones extrajudiciales en 1973

8 de julio de 2025.- La Corte de Apelaciones de Temuco, capital de La Araucanía, en Chile, confirmó las sentencias dictadas contra antiguos oficiales y soldados del ejército de Chile por la ejecución extrajudicial de dos civiles en octubre de 1973.



La decisión recayó sobre el entonces capitán Sergio Hernán Valenzuela y los soldados Exequiel Trullenque, Eduardo Urrugua y Valdemar Reyes, acusados de asesinar a los ciudadanos a Eliseo Segundo Jara y Pedro Mario Muñoz en la comuna de Victoria.



Una de las víctimas identificada como Eliseo Segundo Jara era miembro del Partido Socialista, al que perteneció el presidente Salvador Allende, y fue sometido a torturas y tratos crueles, mientras estaba detenido en un cuartel del Ejército. Mientras que Muñoz, de 21 años, fue capturado en su vivienda y sin ningún motivo.



Estas dos personas fueron trasladados a un terreno baldío, donde fueron asesinados con ráfagas de fusil. Los responsables identificados como Valenzuela, Trullenque y Reyes recibieron condenas de dos décadas de prisión por delitos de lesa humanidad y el civil Octavio Temer estará 19 años tras las rejas en calidad de coautor.



Por complicidad en estos homicidios, a otros dos oficiales se les impusó la pena de 15 años de prisión. Se trata de los oficiales Hernán Salazar y Alfonso Fernández, y los soldados Carlos Molina, Jacinto Mansilla y Bautista Santibáñez.



El tribunal también condenó al fisco a pagar una indemnización total de 100 millones de pesos (unos 106 mil dólares) a los familiares de las víctimas por concepto de daño moral.



Cabe destacar que los los delitos de lesa humanidad no prescriben, ya que no existe un plazo límite para que se aplique una sanción penal a quienes cometan este tipo de crímenes; por lo tanto, este tipo de acciones se fundamenta en la gravedad de los delitos que se imputan y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Expropian enclave que operó como centro de torturas durante Pinochet



El Gobierno de Chile informó de manera oficial la expropiación de 117 hectáreas de la antigua Colonia Dignidad, un área fundada por los nazis y que funcionó como centro de tortura y represión durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a fin de convertirlo en un espacio para recordar a las víctimas.



El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto a sus pares de Vivienda y Bienes Nacionales, suscribieron el decreto que permitirá iniciar el proceso, el cual contempla indemnizaciones para quienes aún residen en la zona.



La Colonia Dignidad, ubicada en la región del Maule, fue creada en 1961 por Paul Schäfer, un nazi alemán que logró escapar de la justicia hasta ser capturado en Argentina en 2005.



Schäfer recibió una condena de 20 años de prisión por abusos sexuales y tenencia ilegal de armas, y falleció en 2010 sin responder ante los tribunales por su complicidad en crímenes contra opositores políticos.



Existen otros que pasarán a ser parte de este espacio de memoria como la casa de Paul Schäfer, el hospital donde se aplicaban tratamientos coercitivos a los colonos, y la bodega que funcionó como centro clandestino de detención y tortura. El plan incluye además las fosas en las que se han hallado restos humanos que evidencian ejecuciones y desapariciones forzadas.



El ministro de Justicia en Chile reiteró que con esta acción el Estado chileno busca garantizar que este oscuro capítulo de su historia no quede en el olvido y sirva de advertencia para que atrocidades similares no se repitan.



Desde su creación en 1961, Colonia Dignidad funcionó durante décadas como un enclave de sometimiento y abusos, donde alrededor de 250 habitantes vivieron bajo condiciones de esclavitud impuestas por Paul Schäfer.



De acuerdo con registros oficiales, al menos 26 opositores políticos desaparecieron en el lugar y decenas más fueron secuestrados y torturados.



Exenfermero del Ejército alemán, Schäfer convirtió el asentamiento en un centro de detención clandestino al servicio de la dictadura, facilitando la represión y el exterminio de disidentes.

