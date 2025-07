The Washington Post: Prohibir la entrada a venezolanos no hace que EEUU sea más seguro. "Fortalece a Maduro"

Credito: Composición Aporrea-web

06-07-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restableció y amplió restricciones de viaje basadas en la nacionalidad, incluyendo a Venezuela en una “suspensión parcial de la entrada o admisión” de sus ciudadano alegando contrarrestar el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, la política ha generado críticas por fortalecer al gobierno de Nicolás Maduro, al limitar las opciones de refugio para quienes huyen de la represión en Venezuela.



“Esta política no aumenta la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, sí fortalece al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al ayudarle a castigar a quienes huyen y a garantizar que no encuentren refugio en el extranjero”, señaló en The Washington Post en un artículo de opinión la defensora de Derechos Humanos Marian Da Silva Parra.



El gobierno de Maduro ha calificado a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas como “terroristas”, con detenciones arbitrarias de figuras como Juan Pablo Guanipa, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda.



Tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, más de 2.000 personas fueron detenidas bajo acusaciones de terrorismo, según grupos de derechos humanos y la Misión de la ONU, que también documentaron torturas en centros de detención. Estas acciones han impulsado el éxodo de venezolanos. Sin embargo, la Corte Suprema de EE. UU. permitió la deportación de unos 350.000 venezolanos con estatus de protección temporal, mientras recortes a USAID han cerrado 6 de cada 10 ONG en Venezuela.



Pese a que el gobierno de Trump se presenta como aliado del pueblo venezolano, con figuras como Marco Rubio elogiando a la oposición, las políticas migratorias actuales refuerzan la narrativa de Maduro, debilitando a quienes buscan democracia y refugio.

La fuente original de este documento es:

TWP (https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/07/04/trump-travel-ban-venezuela-maduro/)