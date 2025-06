Colombia: Gustavo Petro convierte la Reforma Laboral en ley de la República

Frente al pueblo trabajador, concentrado en las afueras de la Quinta de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la ley de Reforma Laboral, una primera parte del denominado Estatuto del Trabajo (referido en la Constitución de 1991 e ignorado por el Congreso durante 34 años), porque solo recupera los derechos de los trabajadores eliminados desde fines del siglo XX.

El mandatario llamó a la clase obrera a velar por el cumplimiento del texto que convierte el trabajo en digno y decente. «Hay que elegir un gobierno que cuide esta ley y la aplique, porque ahora el gran problema de la ley, como de muchas otras actuales, es que no se cumple. Una manera de evadir la ley es dejarla como letra muerta, como dejaron la mayor parte de la Constitución de Colombia«.

A propósito, Petro explicó que le ha propuesto a la sociedad colombiana que se autoconvoque, porque no quiere que la Carta Magna sea letra muerta. «Hay que aplicar la existente, porque no se aplica y la responsabilidad es de quienes han dirigido a Colombia en los últimos 34 años«, sentenció en plaza pública.

????¡Es oficial! La Reforma Laboral ya es Ley de la República ????????#AEstaHora | Desde la Quinta de Bolívar, y acompañado por el pueblo que nunca dejó de luchar, el presidente @PetroGustavo sancionó la ley que convierte el trabajo en digno y decente, cumpliéndole al país y a la clase… pic.twitter.com/DexJKXfrME

— Presidencia Colombia ???????? (@infopresidencia) June 25, 2025

En ese sentido, insistió en la necesidad de vigilar las empresas desde el mundo del trabajo y a crear pactos con todos los trabajadores.

«Los empresarios que dicen no van a aplicar la reforma laboral no son inteligentes, los miembros del Congreso que quisieron sabotearla no eran inteligentes. Pues mírenla aquí, no sirvió de nada. No sé si pagaron o no. El que dio la plata es un falto de idea e inteligencia», subrayó Petro.

Durante su discurso, el mandatario recordó que la emancipación del trabajo en Colombia nació del origen de la república. Por tanto, representa una lucha de dos siglos y continúa. «Hasta ahora hemos recuperado los derechos laborales que existían antes de César Gaviria y Álvaro Uribe«, expresó.

«Andan diciendo que queremos hundir la Constitución y queremos aplicarla. Hay un artículo que habla del Estatuto del trabajo y en 34 años el Congreso no ha aprobado ninguna ley que sea el Estatuto del trabajo. Esta es la primera parte, porque solo recupera los derechos que quitaron. ¿Y los nuevos derechos qué?», cuestionó el jefe de Estado.

Siguiendo la misma línea, hizo referencia a los artículos que eliminaron de la Reforma Laboral previo a su aprobación en el Congreso, como el relativo a que «una mujer que menstrua pueda ir al médico si los dolores son intensos. Quitaron la licencia de paternidad, el derecho del hombre a cuidar sus hijos», precisó.

Nueva fase de organización laboral

El presidente significó que esta ley permite ayudar a 310.000 jóvenes, hombres y mujeres del SENA, que tendrán contratos con todas las prestaciones laborales. «¿Saben por qué no querían este artículo? Porque dicen que van a fundar sindicatos una vez que vayan a trabajar. Háganlo. Eso está escrito en la Constitución. Esa juventud tiene que ayudar a organizar la clase trabajadora que está muy desorganizada en Colombia. Por eso nos están quitando los derechos todos los años», insistió.

Gustavo Petro aseguró que la organización laboral debe estar unificada, tanto a nivel de empresa como en las centrales obreras. «La forma de hacer cumplir esta ley es que haya organización entre los trabajadores», sentenció.

«Aquí empieza una fase de organización de la clase trabajadora de Colombia: asalariada y por cuentapropia que mal llaman informal. Tienen que organizarse en cooperativas con mucho capital que se les preste a crédito barato y no gota a gota, de tal manera de que la riqueza pueda ser construida desde la misma informalidad. Los bancos públicos tienen que dedicarse a eso», aseveró.

Entre los beneficios de la Reforma Laboral se incluyen: