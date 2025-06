Director de la OIEA dice ante la ONU que nadie puede confirmar los daños sufridos en planta de Fordow en Irán

Rafael Grossi, director general del OIEA Credito: Archivo-Web

23-06-25.-El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, dijo este domingo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que «nadie, ni siquiera el OIEA, está en capacidad de confirmar los daños subterráneos» en el sitio de Fordow, la planta principal donde Irán produce uranio enriquecido.



En una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU hoy, solicitada por Irán tras los ataques perpetrados ayer por Estados Unidos contra tres plantas nucleares, Grossi subrayó que «los ataques armados contra sitios nucleares nunca deberían suceder (porque) pueden derivar en escapes radiactivos con graves consecuencias».



Según el Pentágono, bombarderos estratégicos B-2 con bombas anti-búnker de gran tonelaje apuntaron a la fortaleza subterránea de Fordow, la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán, en un ataque que se completó con el lanzamiento de hasta 30 misiles Tomahawk desde submarinos contra Natanz e Isfahán.



Grossi señaló hoy que en la planta de Fordó son ahora visibles «grietas», que confirman el uso de esas bombas anti-búnker de las que informó EE.UU., pero insistió en que es imposible evaluar los daños causados en esa planta.



El director general del OIEA también reafirmó que en la planta de Isfahán «parece que han sido alcanzados los accesos a los túneles usados para el almacenamiento de material enriquecido», además de algunos edificios relacionados, mientras que en la de Natanz la planta de enriquecimiento de combustible también fue atacada, pero no abundó en más detalles.



Resaltó que Irán ha informado a su organismo de que «no hay incremento de la radiación exterior» en ninguna de las tres plantas.



Aunque se cuidó de criticar a Estados Unidos por su nombre, Grossi resaltó que «la escalada militar pone en peligro las vidas y retrasa cualquier solución diplomática para lograr una certeza a largo plazo de que Irán no logra un arma nuclear».



Una vez más, se dijo listo para viajar de inmediato a Irán y comenzar negociaciones con todas las partes para garantizar la protección y seguridad de las plantas nucleares y el uso pacífico de la tecnología nuclear.



Antes de Grossi, tomó la palabra el secretario general de la ONU, António Guterres, que tampoco citó a Estados Unidos por su nombre pero lo criticó indirectamente cuando dijo que «todos los Estados miembros deben actuar de acuerdo con sus obligaciones según la carta de la ONU y las demás reglas de la legalidad internacional».



Sí se dirigió de forma directa a Irán, recordándole que «debe respetar totalmente el Tratado de No Proliferación, que es un pilar de la paz y la seguridad internacionales».