Congresistas condenan ataque de EEUU en Irán y desvelan nuevas brechas entre republicanos

El congresista por el Partido Republicano, Thomas Massie Credito: Efe

22-06-25.-Congresistas republicanos y demócratas condenaron este sábado el ataque estadounidense contra tres instalaciones nucleares en Irán, confirmado por el presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump, denunciando que la decisión era inconstitucional y debía haber pasado por el Congreso.



«Esto no es constitucional», escribió en redes sociales el congresista por el Partido Republicano Thomas Massie, citando el mensaje en el que el presidente anunció el ataque.



El demócrata Jim Himes recordó que los congresistas como él deben tener voz en este tipo de asuntos «antes de que caigan las bombas».



Según la legislación estadounidense, es el Congreso quien tiene el poder para declarar la guerra a un país, con lo que equiparan el ataque contras las instalaciones iraníes como un acto de guerra contra Irán, que hace una semana fue atacado directamente por Israel y desde entonces ambos países han intercambiado ataques.



Desde que Trump dejó abierta la puerta a entrar en el conflicto entre Israel e Irán los republicanos se han mostrado divididos sobre si Estados Unidos debía intervenir y arriesgar verse arrastrado a otro conflicto en Oriente Medio, algo que no hace tanto el presidente descartaba.



Si bien Massie se mostraba contrario al bombardeo, el senador republicano por el estado de Texas, John Cornyn, aseguró que el ataque había sido «la decisión correcta».



Trump tiene previsto dar un discurso a las 22:00 hora local (02:00 GMT) de Washington, en el que se espera que desvele más detalles.



El bombardeo fue anunciado por el presidente a través de la red Truth Social alrededor de las 20:00 hora local (00:00 GMT). Según Trump, el bombardeo alcanzó «con éxito» tres instalaciones nucleares iraníes, incluida la de Fordow, que está considerado como uno de los centros principales del programa nuclear iraní.



Teherán no ha confirmado ni desmentido hasta el momento oficialmente el ataque, que supone el primer bombardeo estadounidense en el marco del conflicto actual entre Irán e Israel.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 513 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)