Inmigración detiene a hombre que dice haber ayudado a Estados Unidos en la guerra de Afganistán

Credito: Via video NBC San Diego

16 de junio de 2025.-En un video grabado el jueves, un hombre les dice con calma a los agentes que fue intérprete del ejército estadounidense en Afganistán; su abogado dijo que está buscando asilo y solicitando una visa, informó NBC San Diego California.

Un video grabado en los pasillos de un tribunal federal en San Diego y compartido con NBC 7 muestra a un hombre detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras afirmaba trabajar para el ejército estadounidense en Afganistán.

El abogado del hombre, Brian McGoldrick, solicitó a NBC 7 que no se revelara el nombre de su cliente. Afirmó que el hombre llegó a Estados Unidos en los últimos dos años, tras no poder salir de Afganistán por vía aérea durante la retirada estadounidense. Su cliente utilizó la aplicación CBP One, ahora obsoleta, para solicitar asilo en el puerto de entrada de San Ysidro. Se le concedió la libertad condicional y estaba en proceso de solicitar una visa especial de inmigrante.

"Mientras estuvo en Afganistán, recibió repetidas amenazas. Su familia también", declaró McGoldrick. "Cree que si regresa, será detenido, probablemente torturado e incluso asesinado". NBC 7 contactó a ICE para obtener comentarios sobre el incidente, pero no recibió respuesta.

"Quieren negarle incluso la oportunidad de que su caso de asilo sea escuchado, desestimándolo, sometiéndolo a una deportación acelerada e intentando sacarlo del país", dijo McGoldrick.