Manifestantes antiinmigración se enfrentaron en Irlanda del Norte

13 de junio de 2025.- Irlanda del Norte vive su cuarta noche consecutiva de disturbios alimentados por tensiones raciales y xenofóbicas. Los enfrentamientos se han concentrado principalmente en Portadown, donde grupos violentos atacaron a la policía local con piedras y otros objetos.



La protesta inicial fue pacífica. Unas 400 personas marcharon por el centro de la ciudad para expresar su descontento sobre la inmigración. Pero tras su disolución, algunos manifestantes se separaron del grupo y comenzaron los disturbios.



La Policía norirlandesa (PSNI) desplegó unidades tácticas y un helicóptero para contener los disturbios y proteger a la población civil.



Policía reporta 41 agentes heridos y 15 detenidos



La PSNI informó que 41 agentes resultaron heridos en los disturbios. Varios fueron alcanzados por pedradas y objetos lanzados por manifestantes radicales.



Hasta ahora, 15 personas están detenidas. La policía revisa imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para identificar a más responsables.



“Estamos ante actos de violencia planificados, no espontáneos. Esto no es protesta, es agresión”, aseguró el superintendente Jon Boutcher , vocero de la policía regional.



Apoyo policial desde Escocia refuerza seguridad



Ante la gravedad de los disturbios, 80 agentes adicionales provenientes de Escocia llegaron a Irlanda del Norte como parte de un acuerdo de cooperación entre cuerpos de seguridad del Reino Unido.

Cuarta noche de disturbios antiinmigrantes en Irlanda del Norte



Este refuerzo busca contener nuevos disturbios y garantizar la seguridad en zonas críticas. “Esperamos evitar que estos disturbios se repitan. Las calles deben ser seguras para todos”, afirmó la ministra de Seguridad local, Naomi Long.



Origen de los disturbios: denuncia de supuesta agresión sexual



Los disturbios comenzaron el lunes en Ballymena, donde una marcha pacífica apoyaba a una familia cuya hija denunció una presunta agresión sexual.



Lo que inició como un llamado a la justicia derivó en una ola de ataques contra migrantes, edificios públicos y comercios. Algunos grupos usaron ese evento como excusa para generar caos.



“No podemos permitir que un caso trágico se convierta en pretexto para la violencia racial”, señaló Declan O’Loughlin, coordinador de derechos humanos en Belfast.



Llamado al diálogo y condena al odio



Mientras continúan los disturbios, líderes comunitarios y políticos piden calma. “El miedo no debe convertirse en odio. La diversidad es parte de nuestra historia”, destacó la concejala de Derry, Ciara McGleenan .



Por su parte, el superintendente Boutcher pidió a la Justicia que imponga «largas sentencias» a los responsables. “Que sirvan como advertencia clara: este tipo de violencia no tiene lugar aquí”.



La situación sigue bajo vigilancia. Autoridades temen que los disturbios se extiendan si no se controla el discurso de odio que circula en redes sociales y ciertos medios locales.