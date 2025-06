(VIDEO) Israel confirmó que Irán lanzó 100 drones hacia su territorio en represalia a la ofensiva aérea

Vehículos aéreos no tripulados de Irán Credito: Archivo-Web

13-06-25..-El Ejército de Israel informó este viernes que Irán lanzó más de cien vehículos aéreos no tripulados (UAVs) contra territorio israelí, en lo que constituye una respuesta directa a los bombardeos realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante la madrugada contra instalaciones militares y nucleares iraníes.“En las últimas horas, Irán ha lanzado más de 100 vehículos aéreos no tripulados desde su territorio hacia el territorio del Estado de Israel”, indicó el portavoz militar israelí, general de brigada Effie Defrin, en una rueda de prensa virtual.Según Defrin, los sistemas de defensa aérea israelíes fueron activados inmediatamente y continúan operativos para interceptar las amenazas.“Todos los sistemas de defensa están funcionando para eliminar las amenazas”, aseguró. También advirtió que “vienen horas difíciles”, en referencia al riesgo de nuevos ataques y a la tensión que atraviesa la región tras el cruce de ofensivas.El Ejército israelí confirmó que la operación aérea sobre Irán incluyó la participación de 200 aviones de combate, que ejecutaron ataques simultáneos contra más de 100 objetivos distribuidos en diversas zonas del país. En total, fueron empleadas 330 municiones diferentes en la ofensiva, según precisó el portavoz.Entre los objetivos atacados se encuentran altos mandos militares del régimen iraní. Defrin confirmó la muerte del general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes; del general Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI); y del general Gholam Ali Rashid, quien estaba al mando de la base aérea Khatam ol-Anbiya, una instalación clave para la defensa aérea de Irán.“Otros comandantes también murieron, cuyos nombres informaremos más adelante”, añadió.Las FDI señalaron que los ataques continúan. “Nuestros pilotos atacaron y siguen atacando objetivos militares y relacionados con el programa nuclear en distintas zonas de Irán”, dijo Defrin. La operación aérea, una de las más amplias en la historia reciente del conflicto, busca frenar el avance del régimen iraní hacia el desarrollo de un arma nuclear.En un comunicado difundido por el Ejército israelí, se subraya que la decisión de atacar responde a la información de inteligencia acumulada en los últimos meses, que indica que Irán está cerca del “punto de no retorno” en su programa nuclear.“La convergencia de los esfuerzos del régimen iraní para producir miles de kilogramos de uranio enriquecido, junto con la operación de instalaciones descentralizadas y fortificadas en complejos subterráneos, permite al régimen enriquecer uranio a niveles de grado militar, lo que le permitiría obtener un arma nuclear en un corto período de tiempo”, se lee en el documento.La ofensiva israelí representa un nuevo capítulo en la creciente confrontación entre Israel e Irán, y marca una escalada en la política de defensa preventiva impulsada por Tel Aviv frente a la amenaza nuclear del régimen islámico. Las próximas horas serán clave para evaluar tanto el alcance de la respuesta iraní como la continuidad de las operaciones militares en curso.*Con información de EFE y AFP