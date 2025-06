Cristina Fernández califica a jueces del Supremo como "monigotes que responden a mandos"

La expresidenta argentina Cristina Fernández Credito: Web

11-06-25.-La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) afirmó que los jueces de la Corte Suprema que ratificaron este martes su condena a seis años de prisión «son tres monigotes que responden a mandos naturales por encima de ellos» y les calificó de «triunvirato de impresentables».



En un discurso a las puertas de la sede del Partido Justicialista (PJ), en Buenos Aires, Fernández dijo que la decisión de los jueces implica un «cepo (restricciones) al voto popular».



La Corte Suprema rechazó este martes un recurso de la defensa de Fernández y así dejó firme una sentencia dictada en 2022, en la denominada ‘causa Vialidad’, por defraudación al Estado en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz.



«Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. Son tres monigotes que responden a mandos naturales por encima de ellos», dijo Fernández en un discurso en el que se le vio firme y animó a sus seguidores a no bajar los brazos en la militancia política.



Según la exmandataria, la Corte responde al «poder económico concentrado de la Argentina» que sabe que el peronismo será la única alternativa cuando se «desplome» el modelo del ultraderechista Javier Milei, al que también calificó como un «monigote».



«Cuando eso suceda, lo que pretenden es que el campo nacional y popular no pueda organizarse», sostuvo.



Afirmó que, cuando hay funcionarios que obran en contra de los intereses del país y están libres, «estar presa es casi un certificado de dignidad política, personal e histórica».



«Se equivocan los que piensan que de esta manera van a llegar a sus objetivos de expoliación a los argentinos. Me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo», aseveró.



Arropada por su hijo Máximo Kirchner y su cuñada Alicia Kirchner, la exjefa de Estado, de 72 años, dijo que se irá a su casa.



«Pondremos el cuerpo porque no nos profugamos. Eso hace la derecha mafiosa. Los peronistas nos quedamos y ponemos la cara y el cuerpo. No somos mafiosos», aseguró.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)