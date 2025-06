(VIDEO) En Rusia le ofrecen asilo político a Elon Musk tras su pelea con Donald Trump

07-06-25.-El mundo se hace eco de la guerra que se desató entre el empresario Elon Musk y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este escenario de conflicto, el diputado ruso, Dmitri Nóvikov, deslizó - irónicamente - que Rusia podría concederle asilo político al fundador de Tesla y SpaceX, si así lo requiriera.A pesar de que suena descabellado, no sería la primera vez que ocurre algo de este estilo. En 2013, Rusia acogió al exanalista de la CIA Edward Snowden, quién público documentos secretos.En declaraciones a la agencia TASS, el diputado aseguró: “Creo que Musk no necesitará asilo político, aunque si lo necesitara, Rusia podría, por supuesto, proporcionárselo”,A tono más irónico, Dmitri Medvédev —actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y exmandatario del país— se sumó a la conversación a través de su canal de Telegram: “Estamos dispuestos a facilitar un acuerdo de paz entre D (Donald) y E (Elon) por un precio razonable y a aceptar acciones de Starlink como recompensa. ¡No peleen, chicos!”, escribió también en su cuenta de X.Por su parte, el Kremlin optó por la cautela y se desmarcó de los comentarios. “Es un asunto interno de Estados Unidos. No vamos a interferir en eso de ninguna manera ni a hacer comentarios al respecto”, declaró Dmitri Peskov, vocero presidencial, durante su habitual rueda de prensa telefónica.Elon Musk pidió el juicio político contra Donald Trump y lo acusó de integrar la lista de Jeffrey EpsteinLa reciente confrontación entre Donald Trump y Elon Musk sumó un nuevo capítulo el pasado jueves, cuando Musk acusó al mandatario estadounidense de estar vinculado a los archivos del caso Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por delitos sexuales y acusado de liderar una red de tráfico de menores.En su cuenta de X, la red social de la cual es dueño, Musk apuntó directamente contra Trump, y además, pidió el juicio político (impeachment) del presidente, proponiendo al senador J.D. Vance como su reemplazo."Es hora de soltar la bomba: @realDonaldTrump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!", escribió Musk. Minutos después, agregó: "Anoten esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz".El conflicto escaló rápidamente cuando Trump, durante una reunión con el canciller alemán, expresó estar "muy decepcionado con Musk" y sugirió que podría cancelar todos los contratos gubernamentales de SpaceX y Starlink. "La forma más fácil de ahorrar miles de millones es cortar los subsidios a Elon", escribió en su red social Truth Social.