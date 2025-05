Católicos critican a Trump tras publicación de foto en la que aparece vestido como Papa

05-05-25.-La Conferencia Católica del estado de Nueva York acusó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de burlarse de la fe, después que el mandatario publicara una imagen suya vestido como papa que se ha vuelto viral.



La controvertida imagen del gobernante estadounidense está hecha con ayuda de inteligencia artificial (IA) y lo presenta con sotana blanca, mitra, cruz dorada y parece estar por dar una bendición, ya que tiene el brazo derecho inclinado a la altura del hombro y con el dedo índice levantado.



«Esta imagen no tiene nada de ingeniosa, ni de divertida, señor presidente», escribió el grupo católico en una publicación de X.



«Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burle de nosotros», agregó la conferencia.



La imagen de Trump aparece mientras la Iglesia católica espera el próximo miércoles el inicio del cónclave que elegirá a su nuevo papa, tras la muerte del papa Francisco y a cuyos funerales asistió el propio presidente estadounidense y dos días después de que Trump sugiriera que él sería una buena opción para ocupar el trono de San Pedro.



«Me gustaría ser papa. Esa sería mi opción número uno. Creo que sería un gran papa. Nadie lo haría mejor que yo”, dijo el mandatario el miércoles desde la Casa Blanca.



Por su parte, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, convertido al catolicismo y quien fue el último funcionario público que atendió el desaparecido papa Francisco, defendió a Trump en una publicación en su cuenta de X al argumentar que la imagen debería ser tomada como una broma.



La molestia expresada por la Conferencia Católica de Nueva York, contrasta con la idea de Trump de que le gustaría que el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Michael Dolan, uno de los prelados estadounidenses presentes en el cónclave, fuera el próximo papa.



El cardenal Dolan: «No ha estado bien»



El cardenal estadounidense Timothy Dolan cree que la imagen del presidente Donald Trump vestido de papa «no ha estado bien», según consideró este domingo en Roma, a tres días de que comience el cónclave para elegir nuevo pontífice.



«Como diríais en italiano, ‘ha quedado mal’ (fa fatto una brutta figura)», afirmó el también arzobispo de Nueva York ante los medios, en italiano y sonriendo, al llegar a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Roma para la misa.

Agregó: «No ha estado bien».



El cardenal Dolan, uno de los 133 asistentes al cónclave y a quien el propio Trump calificó de «buena» opción como sucesor de Francisco, es por el momento el único purpurado presente en Roma que ha criticado públicamente la foto del mandatario con sotana blanca.



La Santa Sede tampoco se ha pronunciado de forma oficial y su portavoz, Matteo Bruni, no ha comentado los hechos pese a haber sido preguntado por ello en la rueda de prensa de ayer sábado.