EEUU de cara a crisis constitucional, según experto

18 de abril de 2025.- El incumplimiento del presidente Donald Trump de órdenes dictadas por diferentes tribunales de Estados Unidos está empujando hoy al país hacia una crisis constitucional, en opinión de experto.



En estos momentos hay varios tribunales que están evaluando la posibilidad de procesar al Gobierno por desacato por haber ignorado órdenes judiciales.



El pasado 16 de abril, el juez federal de distrito James Boasberg, emitió un dictamen en el que critica a los funcionarios del Gobierno de Trump por obstaculizar su investigación sobre el traslado de inmigrantes venezolanos a El Salvador en marzo cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para ejecutar las expulsiones.



Boasberg, señaló que, desde ese momento, los funcionarios de Trump “no han rectificado ni explicado sus acciones” y le dio al Gobierno un plazo hasta el 23 de abril para responder.



“Nos encontramos en una situación en la que dos jueces federales exigen información sobre las acciones del gobierno al deportar personas. Y eso es normal. Lo que no es normal es que el gobierno no proporcione información, ni siquiera la más básica sobre los hechos, sobre lo que está sucediendo”, afirmó Vince Warren a Democracy Now.



Warren, director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, señaló que el desacato penal se deriva de la conclusión de Boasberg de que, dado que el gobierno aparentemente deportó y envió a hombres a El Salvador después de su orden, lo cual significa que esto se hizo intencionalmente.



Y, como dice el refrán, «voluntariamente» significa que lo hiciste a propósito, sabías lo que hacías y, en realidad, no te importó. Y eso se castiga con desacato penal, comentó.



“Lo que estoy vigilando, y creo que nos debería preocupar, son dos cosas en general en las batallas legales de Trump. Y es que, en primer lugar, me preocupa que los tribunales cedan y que otros jueces federales permitan que la administración Trump se salga con la suya”, expresó Warren.



“Y lo otro que me preocupa es que, incluso si los tribunales no ceden, si emiten estas órdenes, me preocupa mucho que la administración Trump diga: ‘Sí, ups. Realmente no nos importa’», añadió.



Sobre uno de los casos en cortes, de Kilmar Abrego García, un salvadoreño residente en Maryland deportado por un “error administrativo” y un “descuido”, como admitió el Gobierno, el cual “no está brindando nada de información, ni siquiera la información objetiva más básica sobre lo que está sucediendo”, advirtió Warren.



Tanto el Gobierno de Trump como el de Nayib Bukele, en El Salvador, se niegan a liberar a Abrego García y garantizar su regreso a Estados Unidos.



Esta semana, la jueza federal Paula Xinis dijo que el Gobierno estadounidense no había hecho ningún esfuerzo por acatar su orden judicial y que podría iniciar un proceso por desacato en su contra, recordó Democracy Now.

