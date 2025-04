(VIDEO) Ecuador: Luisa González desconoce resultado oficial y pide recuento de votos

14-04-25.-La candidata izquierdista Luisa González desconoció la noche del domingo los resultados preliminares del balotaje presidencial en Ecuador, en los que el mandatario Daniel Noboa toma ventaja, y pidió un recuento de los votos."Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad (...). Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas", declaró en Quito la delfina del exgobernante socialista Rafael Correa (2007-2017). Con un 90% de los votos escrutados, Noboa lidera con 56% frente a 44% de González, de acuerdo a la autoridad electoral.La candidata del correísmo aseguró que "Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia"."Denuncio ante mi pueblo, los medios y el mundo, que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos viviendo el fraude electoral más grotesco de la historia de la República del Ecuador", dijo González en su primera declaración tras conocerse los resultados, sin embargo no presentó pruebas que puedan sostener su denuncia.González aseguró que "la Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota cuando así lo han demostrado las encuestas y los 'trackings'"."Pero hoy no reconocemos los resultados", enfatizó.La candidata de la Revolucón Ciudadana (RC), el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), argumentó que hubo once encuestas en las que, según ella, todas le daban la victoria, incluso las más próximas al Gobierno.También mencionó dos sondeos a boca de urna publicados después del cierre de los centros de votación, uno de los cuales proyectaba un eventual triunfo de González por unos cuatro puntos de ventaja, y otro que le daba como vencedor a Noboa, con menos de cuatro puntos de ventaja.*DW, con información de efe, afp, Ecuavisa)