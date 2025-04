Destituyen a la comandante de la base de EEUU en Groenlandia tras la visita de Vance

Susannah Meyers y Vance

11 de abril de 2025.- El Pentágono ha destituido este jueves a la coronel Susannah Meyers de su cargo de comandante de la Base Espacial Pituffik en Groenlandia. Al respecto, Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., declaró que la institución no tolerará las acciones destinadas a "socavar la cadena de mando o trastornar la agenda del presidente Trump".



La decisión se produjo después de los reportes de que Meyers envió un correo electrónico a todo el personal de la base con críticas sobre la visita del vicepresidente J.D. Vance a la isla el mes pasado. En el correo enviado días después de aquella visita, defendió izar las banderas de EE.UU., Dinamarca y Groenlandia pese a las tensiones políticas.



"No presumo de entender la política actual, pero lo que sí sé es que las preocupaciones de la Administración estadounidense abordadas por el vicepresidente Vance el viernes no reflejan los valores de la Base Espacial Pituffik", escribió, según el portal Military.com, que recibió la confirmación del texto de la Fuerza Espacial de EE.UU. El mensaje fue una aparente respuesta a las críticas de Vance hacia Copenhague.



La base Pituffik, estratégica para la defensa espacial de EE.UU., opera bajo un acuerdo con Dinamarca, que administra Groenlandia, y es clave para el sistema de alerta temprana de misiles de la nación norteamericana.



Parnell calificó las acciones de Meyers como inaceptables, vinculando al anuncio de su destitución el reporte de Military.com sobre el polémico correo de la coronel que puso en evidencia la polarización política interna de EE.UU. y su potencial para influir en las situaciones en regiones estratégicas.



Formalmente, Meyers fue destituida por la "pérdida de confianza en su capacidad de liderazgo" y fue reemplazada por el coronel Shawn Lee. "Se espera que los comandantes se adhieran a los más altos estándares de conducta, especialmente en lo que se refiere a permanecer imparcial en el desempeño de sus funciones", indicó el comunicado oficial.