Cientos protestan contra Elon Musk en EEUU y Europa

Protesta contra Tesla y Elon Musk

30 de marzo de 2025.- Centenares de manifestantes se concentraron frente a los concesionarios de Tesla en Estados Unidos y Europa, para protestar contra Elon Musk, dueño de la empresa de autos eléctricos y asesor cercano del presidente Donald Trump.



Entre 500 y 1.000 personas exigieron frente a su tienda de Tesla en Manhattan que el hombre más rico del mundo renuncie al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), que lidera por encargo de Trump para recortar gastos federales y rastrear casos de fraude.



"Elon Musk tiene que irse", gritaron los manifestantes frente a uno de los 200 concesionarios que Tesla posee en Estados Unidos y Europa.



Hubo manifestaciones en Florida, Massachusetts y California, así como en ciudades europeas como Londres, Berlín y París.



"Manden a Musk a Marte, ahora", rezaba una pancarta en una pequeña protesta de estadounidenses frente al local de Tesla en la capital francesa.



Amy Neifeld, una psicóloga de 70 años, contó a la AFP que no protestaba en la calle desde la guerra de Vietnam en los años setenta, pero volvió a hacerlo porque Musk está llevando a Estados Unidos hacia el "fascismo".



"Crecí con mucha conciencia de lo que es el fascismo. Y se ha puesto peor y peor" desde que Trump volvió a la Casa Blanca, afirmó Neifeld.



Para Hudson Fisher, a cargo del blog Trust Café, la situación es preocupante. "Mi país está siendo destruido y Musk es responsable por eso. Hay una tecno-oligarquía".

"Trump es un mal vicepresidente"



"Él tiene demasiado dinero y poder. Tiene más poder que los gobiernos. Sin ningún control. Ese es el verdadero peligro", agregó.



"Trump es un mal vicepresidente", se leía en la pancarta de Fisher, para quien Musk es quien realmente tiene el poder.



En Washington, otras 150 personas se concentraron en Georgetown en un ambiente festivo.



Musk y Trump "están destruyendo nuestra democracia, no obedecen las reglas básicas de nuestro país y despiden gente de agencias que hacen un trabajo muy importante", expresó Raf, de 59 años, que se abstuvo de dar su apellido.



El grupo ambientalista Planet Over Profit (El planeta sobre la ganancia) estuvo detrás de la convocatoria a protestar contra Musk.



Interrogada por las manifestaciones, Tesla no respondió inmediatamente.



Desde hace varias semanas, los actos de vandalismo y protesta contra Tesla se multiplican en rechazo a la participación de Musk en el gobierno.



El jueves, un estadounidense sospechoso de incendiar y disparar con un fusil semiautomático contra cinco vehículos Tesla en Las Vegas, fue detenido y corre el riesgo de ser condenado a 20 años de prisión.