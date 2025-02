Alemania: automotriz Porsche planea eliminar 1.900 puestos de trabajo

Fábrica de Porsche, Alemania

13 de febrero de 2025.- El fabricante alemán de automóviles de lujo Porsche planea recortar unos 1.900 puestos de trabajo en dos plantas de la región de Stuttgart para 2029, dijo la compañía. Estas reducciones, que representan aproximadamente el 4,5 % de la plantilla de Porsche (42.000 empleados en todo el mundo), afectarán a dos fábricas. Éstas son la planta central de Porsche en Stuttgart-Zuffenhausen y una planta en Weissach, al oeste de Stuttgart.



Actualmente, los empleados de Porsche tienen garantías laborales hasta 2030 y los despidos están descartados hasta entonces, por lo que la marca confía en las jubilaciones anticipadas, un sistema de jubilación parcial y la congelación de nuevas contrataciones para reducir su plantilla, según el texto. Los recortes de empleo se producen después de que Porsche comenzara a eliminar gradualmente los contratos temporales de los trabajadores de producción en 2024. El fabricante de anunció que ya no renovaría ningún contrato temporal.



Porsche ha vivido tiempos turbulentos, ya que la compañía anunció inesperadamente a principios de este mes que despediría al director financiero Lutz Meschke y al director de ventas Detlev von Platen, sin dar una razón para la decisión. Sin embargo, las relaciones entre Meschke y el director ejecutivo, Oliver Blume, que también dirige la empresa matriz de Porsche, Volkswagen, se habían tensado por las aspiraciones de aquél. Actualmente, todavía no está claro quién reemplazará a los dos altos directivos.



Mientras tanto, los precios de las acciones de Porsche, que salió a bolsa hace apenas dos años y medio, han caído drásticamente en el pasado y la empresa con sede en Stuttgart no está cumpliendo sus expectativas en el mercado chino. Porsche, que alguna vez tuvo una de las estrategias de autos eléctricos más ambiciosas de la industria, también ha anunciado que pondrá un enfoque renovado en los vehículos con motor de combustión.



Porsche no se salva de la caída de las ventas que sufre su matriz, Volkswagen, que este invierno anunció su intención de eliminar 35.000 empleos en Alemania en su marca principal VW y cesar la producción en dos de sus fábricas, lo que hubiera representado un hito histórico. Todo el sector automotriz enfrenta el colapso de la demanda, el aumento de los costos, especialmente de la energía, y la competencia de las marcas chinas.