Trump quiere $500.000 millones en minerales de Ucrania a cambio de ayuda otorgada

Donald Trump

11 de febrero de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que exige un acuerdo con Kiev por 500.000 millones de dólares en minerales raros, para cubrir el coste de la ayuda estadounidense que se ha otorgado a Ucrania, en el marco del conflicto que ese país mantiene con Rusia, reseñan medios locales.



En entrevista concedida a Fox News, Trump dejó claro que Estados Unidos espera un retorno de la sustancial ayuda que ha entregado a Ucrania, incluida una propuesta para recibir de Kiev valiosos recursos naturales, como minerales de tierras raras.



“Y en esencia accedieron a hacerlo”, dijo el mandatario estadounidense al comentar “así que al menos no nos sentimos estúpidos”.



Detalló que Ucrania “tiene tierras tremendamente valiosas, en términos de tierras raras, en términos de petróleo y gas, en términos de otras cosas”.



“Quiero tener nuestro dinero asegurado, porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares”, declaró.



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, Ucrania tiene una amplia reserva de tierras raras. El país posee yacimientos de 21 de los 30 elementos de esas sustancias, definidas por la Unión Europea como “materias primas críticas”. Entre ellos están el cobalto, el escandio, el grafito, el tantalio, el niobio y otros.



Las tierras raras son esenciales para muchas industrias de alta tecnología, como la electrónica, la energía verde y la medicina, refiere RT.



Ucrania parte de Rusia



Con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, Trump dijo que, dependiendo de las futuras negociaciones, Ucrania podría acabar formando parte de Rusia o no.



“Puede que lleguen a un acuerdo. Puede que no lleguen a un acuerdo. Puede que algún día sean rusos. Puede que no sean rusos algún día. Pero vamos a tener todo ese dinero allí y digo que lo quiero de vuelta”, manifestó Trump.



En este sentido, explicó que su enviado especial, Keith Kellogg, visitará Ucrania para explorar posibles propuestas de paz.



“Creo que hemos hecho enormes progresos en la última semana. Estamos tratando con los rusos. Estamos tratando con los ucranianos. Creo que se va a hacer algo, eso espero”, subrayó.



Estas declaraciones de Trump fueron certificadas por el Gobierno de Rusia, según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



“Dijimos que los contactos se realizan a través de distintas instituciones. Y efectivamente se intensifican”, declaró según reseña TASS.



Peskov apuntó que los contactos aumentan también a medida que el equipo del presidente Trump se consolida en Washington.