(VIDEO) Gobierno de Colombia se desmorona tras insólita reunión de ministros transmitida en vivo

06-02-25.-El gobierno de Colombia se desmorona este miércoles con la renuncia de al menos dos altos funcionarios luego de una insólita y escandalosa reunión entre el presidente Gustavo Petro y su gabinete transmitida en vivo.La noche del martes, por primera vez los canales oficiales de la Presidencia emitieron una junta de más de cinco horas en la que el mandatario reprendió a casi todos sus ministros por falta de avances en la ejecución de proyectos.Del lado contrario, algunos de los funcionarios se quejaron con Petro por la presencia en la reunión de Armando Benedetti, uno de sus hombres más cercanos que está siendo investigado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y quien enfrenta una denuncia por violencia de género.Miles de colombianos en redes sociales y canales de televisión observaron varios momentos de tensión.En la mañana de este miércoles ya se conocen al menos dos renuncias.Jorge Rojas, jefe del DAPRE, una entidad que ejecuta grandes dineros del Estado, aseguró a W Radio que decidió apartarse del gobierno.«Los acontecimientos no me permiten continuar», dijo a W Radio quien ha sido una de las personas más cercanas a Petro en décadas.El Ministro de Cultura, Juan David Correa, también presentó su renuncia «irrevocable», según una carta conocida por la AFP.En el consejo de ministros, la vicepresidenta, Francia Márquez, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, arremetieron contra Benedetti, quien pese a las pesquisas en su contra ha sido embajador de Colombia ante Venezuela y la FAO.«Como feminista y como mujer yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti», dijo al borde del llanto Muhamad.La vicepresidenta también cuestionó a la nueva canciller Laura Sarabia, salpicada en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el gobierno por el desvío de fondos públicos y envuelta en un caso por supuestas escuchas ilegales contra su niñera.«No comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas», sentenció.De acuerdo con la prensa, se espera que más ministros presenten a Petro su renuncia.El jefe de la cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, invitó a sus compañeros a dimitir, ahondando el caos que enfrenta el primer izquierdista en el poder de Colombia.«Tras el episodio de ayer es insostenible el gabinete como está conformado hoy». Dirigiendose «a las y los ministros» dijo: «renunciemos hoy para dejar en libertad al señor Presidente de hacer los cambios» que considere, señaló en X.