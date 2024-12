EEUU: Hombres latinos que votaron por Trump. Esto es lo que esperan que les cumpla

1 de diciembre de 2024.-Los hispanos estadounidenses, que son más jóvenes que la población general, están impulsando el crecimiento de la fuerza laboral: para 2030, representarán 1 de cada 5 trabajadores. En entrevistas antes y después de las elecciones, los hombres latinos dijeron repetidamente que querían alivio del creciente costo de vida y más oportunidades laborales y comerciales, informó BBC.com

Si bien a los hombres hispanos en general les va mejor que a los latinos y otros grupos en algunas medidas de calidad de vida, están por detrás de los hombres blancos y de otros grupos en muchas áreas.

“La [próxima] administración tiene una tarea muy, muy grande, especialmente porque tiene la Cámara y el Senado. El presidente Trump no puede darse el lujo de no cumplir con algunas de las cosas que la comunidad realmente quiere”, dijo Abraham Enríquez, fundador y presidente de Bienvenido US, un grupo conservador de defensa de los latinos que ayudó a conseguir votantes hispanos para Trump y los republicanos.

“¿Qué significa para un joven hispano de ascendencia mexicana como yo?” Enríquez, de 29 años, dijo. “La propiedad de vivienda es una de mis principales prioridades. Es el único camino hacia la riqueza generacional”.