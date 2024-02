Colombia: choque entre comunidades y gobierno por construcción de base en la Gorgona

15 de febrero de 2024.- Desde hace un año comunidades y ambientalistas denuncian la posible construcción de una base de la Armada en este parque nacional, considerado uno de los lugares más conservados del mundo. Gobierno cambió su discurso frente al proyecto inicial, pero insiste en su ejecución.

Daño ambiental adornado

Comunidades y ambientalistas sostienen que el gobierno adorna este proyecto, que comenzó en 2015. A pesar de que los ministros de Ambiente y Defensa emitieron discursos y propaganda para argumentar que no habrá daño ambiental y que el proyecto busca la investigación científica y el turismo, comunidades y científicos dicen lo contrario.

Primeramente, la construcción y operación del nuevo muelle de 132 metros va a tener un impacto acústico en los delfines, tortugas, tiburones y cientos de especies que habitan en La Gorgona.

Lo más preocupante sería la instalación de un radar que ocasionaría la desorientación de murciélagos y aves que podrían chocar con las antenas y cables aéreos instalados.

Un concepto técnico de Parques Nacionales señaló que más de 75 especies de mariposas que habitan el Cerro Trinidad, donde se instalara el radar, podrían verse afectadas:

"En las mariposas se presenta un fenómeno llamado hiliopping, este fenómeno consiste en utilizar las partes más altas de un territorio con fines reproductivos. Estas ondas podrían causar los mismos efectos negativos en la reproducción de estos insectos, conocidos como indicadores de calidad ambiental".

De igual forma, señalan que las abejas, una especie de amplia importancia para el equilibrio natural, estarían en peligro: "Se ha documentado que radares y ondas pueden causar desequilibrio fisiológico y afectar la salud de una colmena".

También, podría haber efectos negativos por parte de la radiación a otros insectos endémicos y en estado único de aislamiento en esa zona.

Parques Nacionales ordenó hablar con la comunidad científica

Desde 2018, Parques Nacionales ordenó hablar con la comunidad científica, pero la consultora ambiental contratada y la Armada mediante dilaciones y desinformación los han excluido.

"Es un parque nacional de los mejores conservados del mundo, de acuerdo a la lista verde de Internacional Union for Conservation Nation, una autoridad mundial en este tema. ¿Entonces queremos ir a investigar un lugar para mitigar un impacto? ¿Por qué mitigarlo? Porque no mejor evitarlo y ya, porque vamos a perturbar un sitio donde que ha estado libre de ruidos. Porque también van a haber impactos acumulativos y a largo plazo, este impacto puede incluso causar la muerte a las especies o causarle enfermedades y desorientarles. El tema no solo es durante la construcción, sino durante la operación", dijo Laura Benítez, investigadora y líder del colectivo Unidos por Gorgona.

El investigador Andrés Bodesiek sostiene que desde 2022 el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó un peritaje técnico para corroborar los impactos ambientales gracias a una demanda instaurada por activistas y que el Gobierno desconoció el proceso judicial.

Es un proyecto militar

El proyecto denominado Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas en la Isla Gorgona y Obras Complementarias cuenta con una licencia ambiental otorgada en 2015 al Ministerio de Defensa por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El proyecto contempla la construcción de un muelle, bloques para alojamiento y tareas administrativas, una estación de Guardacostas de Tercer Nivel, un radar y un tanque de 7.000 galones para el almacenamiento de combustible.

Tiene el objetivo de:

"Construir una infraestructura de servicios y comunicaciones que contribuya a la seguridad nacional, siendo el medio para contrarrestar actividades ilegales de pesca, narcotráfico, uso inadecuado de recursos naturales y contaminación marítima".

Impacto ambiental del proyecto

Científicos dicen que esta licencia se otorgó con deficiencias y sin un estudio de impacto ambiental. Comunidades negras e indígenas que habitan ese territorio que lo consideran sagrado, dicen que tampoco hubo consulta previa y que no se sienten incluidas.

El líder palenquero Orlando Pantoja dijo: "Lo que siempre se ha tenido es una exigibilidad a nuestra condición de grupo étnico, con ellos ha habido permanentemente niveles de tensión, tensión porque lo que se ha vivido en el territorio es cierto grado de descomposición con la presencia de los militares".

Gracias a varios llamados de organizaciones sociales y de nativos, la ANLA estableció nuevos requerimientos para la construcción de este proyecto, como el cambio del uso del diésel por la energía solar, además acordó que antes de construir se adelantara una serie de inventarios a especies en peligro para su reubicación o "ahuyentamiento".

Sin embargo, estos requerimientos, además de no cumplirse hasta el momento, han sido calificados como permisivos e ineficaces por los líderes.

Ellos dicen que no entienden cómo en este gobierno del cual esperaban un cambio y al cual le han apostado, insiste en pasar por encima de sus derechos y sobre todo las especies únicas que habitan el parque nacional.

Solamente, la vicepresidenta Francia Márquez, que ha mediado en varias ocasiones en este conflicto, aseguró: "La voz de la Comunidad debe tener prioridad".

¿Quién financia?

En un principio, el financiamiento sería proveniente de Estados Unidos a través de la embajada y el International Narcotics Law -EUA. Además, se denunció la visita en septiembre pasado de funcionarios estadounidenses al parque natural.

Luego de ser rechazada la financiación por cuestiones de soberanía, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, cambió su discurso y dijo que la financiación sería en su totalidad del Gobierno Nacional, los Ministerios de Defensa, Ambiente y Comercio.

Importancia de la isla Gorgona

El parque nacional alberga al menos 18 especies de corales, 19 de algas, 108 especies de invertebrados marinos, 74 especies de peces arrecifales, 121 especies de peces, 11 de anfibios, 56 de reptiles, 168 de aves, 18 de mamíferos terrestres, 15 de mamíferos marinos y 715 especies de plantas. Sin embargo, aún hay nuevas especies que no han sido registradas.

La isla Gorgona es conocida por ser la confluencia de organismos tanto de hábitos costeros como oceánicos y continentales. Ballenas y otras especies vienen desde otras partes del mundo a desovar, y especies únicas de ranas e insectos han sido descubiertas a su interior.