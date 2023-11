Unión Europea y Canadá quieren reactivar la paz y crear el Estado palestino

"De enemigos a amigos: familias de Israel y Gaza juntas por la paz". Una iniciativa conjunta de familias palestinas e israelíes dicen "ya basta la espiral de violencia". Imagen del 2 de septiembre de 2021 Credito: JMT

25-11-23.-Además, Canadá y los Veintisiete reiteraron su oposición a "cualquier desplazamiento forzado" de los palestinos en la Franja de Gaza en el comunicado final tras la cumbre, celebrada en San Juan de Terranova (Canadá).



Asistieron el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo de Europa, Charles Michel.



Tras celebrar la pausa humanitaria que entró en vigor este viernes (24.11.2023) en la Franja de Gaza, Von der Leyen declaró, durante una rueda de prensa conjunta al terminar la cumbre, que es fundamental prevenir que la violencia se extienda por la región y que para ello es necesario implementar la solución de dos estados, israelí y palestino.



Canadá - UE: Hay una "obligación de proteger la vida de los civiles"



La presidenta de la Comisión Europea también condenó tanto los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre como "la inaceptable violencia de los extremistas" en Cisjordania, y señaló que la UE está trabajando con Chipre para establecer un corredor marítimo con Gaza para transportar ayuda humanitaria al territorio.



La declaración conjunta de Canadá y la UE expresa su "grave preocupación" por el agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza así como la obligación de proteger la vida de civiles y el "total cumplimiento" de la ley internacional.



Además, Ottawa y Bruselas condenan "toda forma de intolerancia y discriminación sobre la base de la religión, creencias u origen".



Nueve países de Unión Europea ya reconocen a Palestina

Nueve países de la Unión Europea ya reconocen a Palestina, algunos desde 1988, y la mayoría de ellos cuentan con una oficina diplomática sobre el terreno.



El conflicto en Cercano Oriente es de los más divisivos dentro de la UE, que como organización, no puede reconocer a países, ya que esta es una competencia nacional que corresponde tomar individualmente a cada uno de los Estados miembros.



Durante su visita a Israel y Palestina, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta este viernes a que España reconozca el Estado palestino aunque no lo haga la Unión Europea en su conjunto.



Países de la UE que ya reconocen a Palestina: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, Rumanía (todos ellos desde 1988, la gran mayoría por su antigua pertenencia a la Unión Soviética). Además, Suecia reconoció a Palestina en 2014



Países de la UE que tienen una oficina diplomática



Además de estos nueve países, hay otros trece Estados miembros que no reconocen a Palestina pero sí cuentan con una oficina diplomática en Jerusalén Este o en Ramala: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos y Portugal.



Por contra, Croacia, Estonia, Letonia y Luxemburgo ni reconocen a Palestina ni tienen una oficina diplomática. Un ejemplo más cercano al de Palestina es el de Kosovo, que declaró la independencia unilateral de Serbia en 2008, pero que, Chipre, Eslovaquia, España Grecia y Rumanía no reconocen.



*Con información de Dw, efe, pm.gc.ca