EEUU: manifestantes cierran estación del tren de Chicago para exigir un alto al fuego en Gaza

Cierran estación del Tren en Chicago, piden cese al fuego en Gaza

13 de noviembre de 2023.- Más de mil manifestantes de todo el Medio Oeste se reunieron el lunes en el Centro de Transporte Ogilvie en el centro de Chicago para exigir que el gobierno de Estados Unidos presione a Israel para que acepte un alto el fuego en su guerra genocida contra los palestinos en Gaza.



La acción, organizada por Jewish Voice for Peace, IfNotNow, Never Again Action y otros, comenzó alrededor de las 9 am, hora central. Más de mil manifestantes de varios estados del área de Chicago y más allá participaron en la acción, interrumpiendo los planes de transporte para los viajeros en la estación y perturbando los negocios en las cercanas oficinas del consulado israelí, que se encuentran en el mismo edificio que el Centro de Transporte Ogilvie.



Los manifestantes comenzaron la protesta sin previo aviso y, según se informa, deambularon por la estación antes de dirigirse a las escaleras mecánicas a la hora designada. La protesta se prolongó durante varias horas.



Los manifestantes procedían de Iowa, Missouri, Minnesota, Michigan, Indiana, Wisconsin y de todos los rincones de Illinois, según un comunicado de prensa de JVP.



Los organizadores dicen que la manifestación es “la mayor reunión de judíos del Medio Oeste en solidaridad con los palestinos en la historia de Estados Unidos”.



Los organizadores intentaron demostrar que las demandas de un alto el fuego no sólo se hacían en los estados costeros de Estados Unidos, como lo evidenciaron otras protestas en las últimas semanas , sino también en el corazón de Estados Unidos.