Partidarios de Imran Khan protestan tras su arresto en Pakistán

5 de agosto de 2023.- Miles de partidarios del líder opositor y ex primer ministro paquistaní Imran Khan protestaron este sábado en varias ciudades de Pakistán contra su arresto, tras ser condenado hoy a tres años de prisión por corrupción, en unas manifestaciones que fueron sobre todo pacíficas, a petición del exmandatario y su formación.



En un mensaje de vídeo que fue publicado en Twitter tras su arresto y que había sido grabado con anterioridad Khan dijo: "Solo tengo una petición, no os quedéis en casa en silencio". La formación de Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), publicó varios vídeos en Twitter en los que se observan manifestaciones de sus partidarios en más de una veintena de ciudades de Pakistán, reclamando la liberación inmediata de su líder.



El ex primer ministro fue arrestado por la Policía este sábado en su residencia de Lahore, en el este del país, después de que un tribunal de Islamabad le impusiera una sentencia de cárcel de tres años por no declarar el dinero obtenido de la venta de obsequios estatales que recibió durante su mandato entre 2018 y 2022.



Esta mañana, desde Lahore, Khan fue trasladado a la cárcel de Attock, unos 85 kilómetros al suroeste de Islamabad. El PTI denunció que varios de sus trabajadores también fueron arrestados tras la detención de Khan, pese a que las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas.



Esta fue una de las principales peticiones que subrayaron la formación opositora y algunos de sus altos cargos al convocar las protestas para evitar que se repitiesen los enfrentamientos entre los partidarios del PTI y las fuerzas de seguridad que se desataron en mayo cuando Khan fue arrestado por otro caso de corrupción, aunque fue liberado a los tres días.



El ex primer ministro enfrenta más de 150 casos en su contra que, en su opinión, tienen motivaciones políticas para mantenerlo fuera de la carrera electoral. En el conocido como "caso Toshakhana", que propició hoy su arresto, el tribunal lo declaró "culpable de prácticas corruptas al ocultar los beneficios que acumuló del tesoro nacional deliberada e intencionalmente".



Toshakhana es el nombre que recibe el depósito gubernamental donde se guardan los regalos recibidos por funcionarios gubernamentales de parte de responsables extranjeros, muchos de los cuales Khan revendió por su valor real, tras haberlos recibido por una cantidad mínima, obteniendo así grandes sumas de dinero.



Pese a que la ley paquistaní permite obtener obsequios estatales de Toshakhana, pagando un precio nominal y vendiéndolos en el mercado a su precio real, se tiene que declarar la cantidad recibida de la venta de los regalos en la Comisión Electoral de Pakistán, algo que según el tribunal Khan no hizo correctamente.



Entretanto, los abogados de Khan anunciaron que han recurrido ante el Tribunal Supremo el veredicto, que según la ley descalifica automáticamente a Khan para presentarse a las elecciones durante cinco años.

