(VIDEO) Canciller colombiano sobre Iván Márquez: "Siempre supe que estaba vivo, nunca estuvo en peligro de muerte"

04-08-23.-El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, se refirió por primera vez a la suerte y actualidad del comandante de las disidencias de las Farc, reunidos en la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez.En declaraciones a medios, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “yo siempre supe que estaba vivo” y que “él nunca estuvo en peligro de muerte en el momento del atentado”.De ‘Iván Márquez’ se dijo el pasado 6 de julio que había muerto en territorio venezolano, en donde estaba con heridas en una pierna y en la cabeza después de una acción en su contra, según fuentes de inteligencia.Leyva además dijo que “posteriormente, tuvo una recuperación y nosotros lo que sabemos y conocemos es que está vivo”. Y agregó que, contrario a lo que se sostuvo sobre que había muerto, “en el momento en que se señaló que había muerto, no: estaba perfectamente vivo”.Recientemente, se conoció un audio revelado por Caracol Radio en el que se oiría la voz del disidente dirigiéndose a sus “compañeros de armas y de ideas” y se trataría de una pieza que data de agosto de este año. Además, e oye que cita la frase vallenata: “Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite”.Vale recordar que el guerrillero –cuyo nombre de pila es Luciano Marín Arango– fue dado por muerto por distintas fuentes de inteligencia militar, pero tanto el audio como lo que dijo Leyva dejaría sin piso esa información, sin que hasta el momento algún canal oficial del Estado se haya pronunciado.Esta es la primera vez que un miembro de alto rango del Gobierno nacional se refiere al estado de ‘Iván Márquez’. De hecho, el propio canciller Leyva había puesto en duda la muerte del líder guerrillero a mediados de julio cuando dijo que “la confirmación de la muerte no se ha hecho, es una noticia de un medio que nunca se confirmó”.