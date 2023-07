EEUU: 340000 trabajadores de UPS podría ir a huelga el 31 de julio

Un piquete de los trabajadores de UPS

20 de julio de 2023.- Los trabajadores de UPS (United Parcel Service) están realizando las primeras manifestaciones en preparación para una huelga histórica si el sindicato Teamsters (International Brotherhood of Teamsters, sindicato de camioneros) y el gigante de la paquetería no llegan a un acuerdo antes de la expiración de su contrato colectivo el 31 de julio. Las negociaciones se estancaron después de que la empresa y el sindicato no lograron llegar a un acuerdo. El noventa y siete por ciento de los miembros del sindicato Teamsters votaron a favor de un paro laboral.



El contrato se aplica a 340.000 trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Recientemente se han realizado piquetes, donde los trabajadores se reúnen fuera de un lugar de trabajo como si estuvieran en huelga, en todo el país, incluso en Connecticut, Luisiana, Michigan, Oregón y California, donde sostenían carteles que decían "Solo practicando para un contrato justo".



“Cada parte culpa a la otra por lo que sucedió en la mesa de negociaciones”, dijo a Truthout Richard Hooker Jr, secretario-tesorero y líder principal del Local 623 de los Teamsters de Filadelfia. Pero para Richard Hooker, está claro quién tiene la culpa. “UPS optó por alargar las cosas y ahora, en el último momento, quieren señalar con el dedo a los Teamsters porque hemos estado listos, dispuestos y capaces de negociar desde el principio. Así que intentan fingir que la clase trabajadora o las familias trabajadoras son los “chicos malos”, cuando lo son. Ellos son los que están causando todos estos problemas”.



Los Teamsters obtuvieron una gran victoria en junio cuando la empresa acordó instalar aire acondicionado en los camiones [dados los problemas de salud derivados de las altas temperaturas y el ritmo de las entregas] a partir de enero de 2024, pero las mejoras no cumplieron con todas las demandas principales del sindicato. Estas demandas son principalmente de carácter económico, como mayores salarios para todos los trabajadores, ya sean trabajadores de larga duración en la empresa o trabajadores a tiempo parcial. Los Teamsters también piden mejores beneficios de jubilación y mejor seguro médico.



Una de las demandas en las que UPS y el sindicato Teamsters no pudieron ponerse de acuerdo es el aumento de salarios para los trabajadores a tiempo parcial.



"Los trabajadores a tiempo parcial están siendo engañados, explotados y olvidados", dijo Fred Zuckerman, secretario general y tesorero del sindicato Teamsters. “El Sindicato de Teamsters debe poner fin a esta situación de una vez por todas en UPS. Si el modo de operación comercial no termina ahora, nunca terminará".



En 2022, UPS registró ganancias récord de $11,300 millones sobre ingresos de $100,000 millones. Carol B. Tomé, directora ejecutiva de UPS, les dijo a los inversionistas en una conferencia telefónica sobre ganancias en abril que la compañía estaba trabajando para “protegerse en el improbable caso de una huelga”. Carol B. Tomé recibió una compensación total de $19 millones en 2022.



UPS y los Teamsters todavía tienen algo de tiempo para llegar a un acuerdo. “Negarse a negociar, particularmente cuando la línea de meta está a la vista, crea una gran inquietud entre los empleados y clientes y amenaza con perturbar la economía de los Estados Unidos”, dijo UPS en un comunicado.