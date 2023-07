Guatemala rumbo al balotaje. Arévalo denuncia nuevas persecuciones judiciales y ataques

Movimiento Semilla de Guatemala

20 de julio de 2023.- Integrantes del Movimiento Semilla, encabezados por el binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ofrecieron una conferencia de prensa en el que aseguraron que ese partido político es víctima de persecución política y ataques.



Herrera dijo que el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional están siendo testigos de un momento muy grave en la historia democrática, y señaló que el Movimiento Semilla es víctima de ataques que han adquirido tinte de “una clara persecución política contra quienes deseamos defender el país”.



“Tristemente queremos declarar que hoy en Guatemala hay una severa crisis de persecución política y ustedes la están viendo. Esta crisis afecta, por supuesto, a Semilla, pero también a todos aquellos que se han negado a hacerse parte de acciones ilegales y profundamente antidemocráticas”, dijo Herrera.



Hizo referencia a la persecución que ha sufrido el jefe del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, y también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y dijo que estos han tenido que dar explicaciones de lo que es obvio, su respeto por el proceso electoral y la voluntad soberana del pueblo de Guatemala.



“No se trata de nosotros, no se trata de Semilla, se trata de todo un país que está bajo amenaza”, refirió Herrera.



“La intención de esta minoría corrupta, que ya conocemos, es desgastar la imagen de Semilla para impedir que triunfemos el próximo 20 de agosto. Han hecho un uso tendencioso de una causa llena de elementos falsos y nos mantienen bajo presión por distintas órdenes de captura o nuevos casos que podrían crear artificialmente con el hecho de debilitarnos, de distraernos para que no sigamos con la campaña y amedrentarnos”, expresó Herrera.



La vicepresidenciable añadió que este grupo de corruptos no quiere que Guatemala cambie y que eso es el fondo de todo esto que está ocurriendo, pues están haciendo todo lo posible para impedirlo. “El miedo que infunden es el miedo que también ellos tienen de perder ese poder que han capturado por años los mismos de siempre”.



Semilla se constituyó legalmente



El candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, comentó que serán firmes es decir la verdad y en rechazar la mentira.



Aseguró que Semilla se constituyó legalmente, sin pagarle a ninguna persona nada para que se afiliaran a ese partido y expresó que la organización hizo una campaña de recaudación de fondos ciudadana para poder constituirse, sin ayuda de los poderosos de siempre.



“Semilla ha liderado la lucha contra la corrupción de forma honesta y transparente en el Congreso, con pleno respeto de la ley y Semilla hoy está en segunda vuelta entregándole esperanza al pueblo de Guatemala y eso es lo que le molesta a los mentirosos”, comentó Arévalo.



Ataque a Semilla



El candidato presidencial señaló que han atacado personalmente a una integrante de Sevilla, Cinthya Rojas, a quien le giraron orden de captura y ha desatado agresiones e insultos en redes sociales.



“Seremos firmes en decir que ella no es responsable de lo que se le acusa, que hoy es, tristemente la primera víctima clara de persecución política en nuestro partido”, aclaró Arévalo.



Señaló que quienes persiguen judicialmente no les importan las consecuencias personales, ni el odio por redes sociales ni amedrentar a las familias.



“Están desesperados, pero seremos firmes en no dejar darles un paso más”, afirmó el candidato presidencial.