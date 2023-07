EEUU: un trabajador acusado de consumir drogas en realidad se estaba muriendo del calor

20 de julio de 2023.- La madre de un trabajador de 24 años que murió por un golpe de calor mientras trabajaba para una empresa de construcción en San Antonio, Texas, presentó una demanda contra su empleador.



Gabriel Infante estaba trabajando para B Comm Constructors en San Antonio, Texas , el 23 de junio de 2022, excavando bajo el sol de verano para mover el cable de fibra óptica de Internet, un trabajo que había comenzado recientemente con un mejor amigo de la infancia mientras terminaban la universidad.



La demanda se produce después de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmara un controvertido proyecto de ley el 14 de junio que prohíbe a los municipios locales promulgar estándares de protección contra el calor para los trabajadores de la construcción. El proyecto de ley anula las ordenanzas aprobadas anteriormente en Austin y Dallas que exigían descansos de 10 minutos para los trabajadores cada cuatro horas. Se estaba considerando una ordenanza similar en San Antonio antes de que se aprobara el proyecto de ley estatal.



Según la demanda, Infante comenzó a presentar síntomas de insolación , como confusión, estado mental alterado, mareos y pérdida del conocimiento. Su amigo y compañero de trabajo, Joshua Espinoza, comenzó a verter agua fría sobre él, tratando de refrescarlo. Un capataz insistió en que Espinoza llamara a la policía, alegando que el extraño comportamiento de Infante se debía a las drogas, y el capataz presionó para que se hiciera una prueba de drogas cuando llegaron los servicios médicos de emergencia.



El día del incidente, las temperaturas en San Antonio superaron los 100F (37,7C) con niveles de humedad que alcanzaron el 75%, señala la demanda.



Infante murió más tarde en un hospital por un golpe de calor severo y tenía una temperatura interna registrada de 109.8F (43.2C). El Centro para el Control de Enfermedades afirma que una temperatura corporal de 103F (39.4C) o más es un síntoma principal de un golpe de calor.



“Nadie me llamó. Fue la mamá de Joshua quien me llamó para decirme que necesitaba comunicarme con Joshua porque Gabriel tuvo un accidente”, dijo Velma Infante, la madre de Gabriel. “Hasta el día de hoy, nunca, nunca he recibido una llamada telefónica del dueño de la empresa para ofrecer sus condolencias por la muerte de mi hijo. O un 'lo siento' o nada de eso. Quiero decir, por supuesto que no hace la diferencia. Pero quiero decir, es el gesto. Hasta el día de hoy ningún 'lo siento señora Infante por su pérdida', nada”.



Desde la muerte de su hijo, dijo Infante, ella entra en pánico y sufre ansiedad si sus hijos no devuelven las llamadas telefónicas de inmediato.



“Tenemos días difíciles; Tengo días difíciles. Cuando salgo en público pongo una cara diferente porque cuando llego a casa está todo allí esperándome. Simplemente me consume. no duermo Lloro, como y como comida chatarra”, agregó Infante. “No entiendo cómo pueden permitir que estas personas hagan ejercicio con este tipo de calor, ya he visto tantas muertes, en diferentes campos, que uno comienza a pensar en qué están pensando estas empresas”.



Explicó que las recientes olas de calor en Texas la habían afectado mucho porque le traían emociones sobre lo que su hijo experimentó en el calor extremo y que los mejores amigos de Gabriel se habían graduado recientemente de la Universidad de Texas-San Antonio, donde también asistía Gabriel en ese momento, y asistir a sus fiestas de graduación fue doloroso.



“Todo lo que hice fue llorar esa noche. Me alegré por él, pero mi hijo no iba a poder hacer lo mismo”, dijo Infante. “Nunca terminará la escuela, no se graduará, no se casará, no me dará los nietos que quiero. Era un bromista, era callado, relajado como su padre, y te daría la camisa que tenía puesta”.



Actualmente está tratando de establecer una beca de música con el nombre de su hijo, ya que Gabriel quería continuar su educación musical y tocaba el saxofón desde que era un niño pequeño y le encantaba la música. Dijo que cuando tenía cuatro años aprendió y les cantaba la letra de la canción de los Beatles From Me to You a ella y a su padre para salir de problemas.



“Ni siquiera pudo ver su primer cheque de pago”, dijo Joshua Espinoza, compañero de trabajo de Infante y mejor amigo desde la infancia, al San Antonio Express . “Mi amigo Gabe es el epítome de por qué este proyecto de ley es ridículo”, agregó sobre el proyecto de ley de Abbott. “Es importante para nosotros no retroceder, aprender de nuestros errores… Es un proceso flagrante sobre las personas. Greg Abbott no se preocupa en absoluto por los trabajadores”.



La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional propuso una multa de $13,052 contra la empresa constructora por no proteger a los trabajadores de los peligros del calor en el trabajo, lo que la empresa está impugnando.



La madre de Infante está buscando $ 1 millón en daños por la muerte de su hijo en la demanda, señalando que el empleador no había salvaguardias ni protecciones para proteger a los trabajadores del calor extremo, ni había programas o políticas de capacitación o prevención de enfermedades relacionadas con el calor implementados por el empleador en ese momento.

