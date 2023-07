Chile: a casi 50 años del asesinato de Víctor Jara, la Corte Suprema revisa su emblemático caso

Víctor Jara

19 de julio de 2023.- La Segunda Sala de la Corte Suprema inició este martes la audiencia de recursos de casación por los homicidios del cantautor Víctor Jara, y el ex director general del Servicio de Prisiones, Littré Quiroga.



Se trata de casos que ocurrieron casi 5 décadas atrás y que causaron gran conmoción a nivel nacional e internacional por la crudeza de los hechos, ya que ambos fueron asesinados en el ex Estadio Chile tras ser detenidos por agentes del Estado una vez consumado el Golpe de Estado contra el Gobierno de la Unidad Popular.



Cabe recordar que el abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Ilan Sandberg, recientemente entregó antecedentes de contextualización de la causa judicial 16.379-2005, referente a los casos de secuestro y homicidio de Jara y Quiroga.



Explicó que los dos casos están unificados en una causa porque ambos estuvieron detenidos en el ex Estadio Chile, y además, fueron hallados muertos en el mismo lugar.



En esa línea, indicó que tanto Jara como Quiroga fueron asesinados a consecuencia de alrededor de 44 y 23 impactos de bala, respectivamente, y con munición de calibre 9,23 milímetros, según los informes de autopsia y pericias balísticas.



Se trata de un aspecto no menor, ya que corresponde al armamento de cargo que era utilizado sólo por los oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto.



Durante la octava sesión del plan de formación de monitores/as para visitas guiadas en el Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara, el bogado detalló además que una vez instaurado el Golpe de Estado, la Región Metropolitana quedó dividida bajo los Comandos de Acción Jurisdiccional de la Seguridad Interior (CAJSI) a cargo de un oficial del Ejército de Chile por zona.



En CAJSI del sector del ex Estadio Chile estaba bajo el mando de Mario Manríquez Bravo, quien pertenecía al Comando Especial del Ejército.



Ya en nuestros tiempos, el 23 de noviembre de 2021, por mandato del ministro de fuero Miguel Vázquez Plaza, en la Corte de Apelaciones se sentenció y agravó la condena de los involucrados en el crimen: Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi (denominado por los ex prisioneros como “El Príncipe”), Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso. Todos fueron sentenciados a 15 años y un día de cárcel.



Mientras, el ex oficial Rolando Melo Silva, acusado como encubridor y secuestrador, fue condenado a un total de 8 años y dos días. Finalmente, los acusados Mario Manríquez Bravo, Jorge Smith Gumucio y Roberto Souper Onfray fueron sobreseídos por su fallecimiento.



Sin embargo, tras un recurso de casación de los acusados, la causa se encuentra en tabla en la Corte Suprema, por lo que actualmente sigue abierta.



Durante el transcurso de esta semana la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema seguirá con la vista de casos emblemáticos de derechos humanos.



El jueves 20 de julio, está previsto que el tribunal revise la causa que investiga el secuestro calificado de 4 dirigentes, miembros de la dirección clandestina del Partido Socialista (PS), hechos perpetrados entre 1974 y 1975.



En tanto, para el viernes 21 se debiera dar vista a la causa Moneda- Intendencia, caso que investiga la detención y crimen de 11 personas del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y otras personas que venían a proteger al ex Presidente Salvador Allende después del Golpe de Estado en septiembre de 1973.