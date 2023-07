Tribunal de Estrasburgo autoriza a España extradicción de Hugo Carvajal a EEUU

Hugo "El Pollo" Carvajal en la Audiencia Nacional en 2019 Credito: Archivo

14-07-23.-El Tribunal de Estrasburgo aprobó este jueves que España extradite a Estados Unidos a Hugo Armando Carvajal, exfuncionario del Gobierno venezolano.



Carvajal, quien es conocido como “El Pollo”, fue jefe del contraespionaje venezolano y sería juzgado en la nación norteamericana por narcotráfico.



Según reseñó la agencia EFE, los jueces europeos que habían pedido a España que no ejecutara a extradición mientras examinaban la demanda de Carvajal, desestimaron los argumentos que había aportado el exgeneral venezolano para defenderse.



Sobre la cuestión del riesgo de una pena de cadena perpetua efectiva, sin posibilidad de salir de la cárcel el resto de su vida, insiste en que no hay nada escrito porque, en función de diversas circunstancias, el Pollo Carvajal no tiene por qué acabar con una condena así.



El tribunal “está convencido” de que a Carvajal se le juzgará en “un sistema judicial respetuoso con la preeminencia del derecho y de los principios de un proceso equitativo en el que tendrá totalmente la posibilidad de organizar su defensa con un abogado”.



Carvajal, que se encuentra internado en la cárcel de Estremera (provincia de Madrid), llegó a España en marzo de 2019 con una identidad falsa y fue arrestado en virtud de una orden de búsqueda de Interpol, ya que EEUU lo reclamaba desde hacía años como responsable de de presuntos actos de narcoterrorismo y la introducción de cocaína en su territorio.