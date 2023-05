Culpables de conspiración sediciosa atacantes al Capitolio de EEUU

Asalto al Capitolio 6 de enero de 2021

4 de mayo de 2023.- El expresidente del grupo de extrema derecha Proud Boys Enrique Tarrio y tres subordinados fueron condenados hoy por delitos graves, incluido el de conspiración sediciosa, por su papel en el ataque al Capitolio de Estados Unidos.



Un jurado federal en Washington, D.C. encontró a Tarrio, Ethan Nordean, Zachary Rehl y Joseph Biggs culpables de conspirar para evitar la transferencia del poder de Donald Trump (2017-2021) a Joe Biden, y de usar la fuerza y la planificación previa para impedir la certificación de las elecciones presidenciales de 2020, reportó CBS News.



En el caso del imputado Dominic Pezzola, no hubo veredicto por el cargo más grave: conspiración sediciosa y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, pero fue sí fue responsabilizado por agredir a los oficiales que el 6 de enero de 2021 intentaban poner orden a la turba que asaltó la sede del Congreso estadounidense.



Los cinco fueron declarados culpables de varios otros delitos graves, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial; interrupción al Congreso; conspiración para impedir que un oficial desempeñe sus funciones; obstaculización de la aplicación de la ley durante los disturbios civiles; e instigación y destrucción de propiedad gubernamental.



Tarrio, quien fue arrestado el 4 de enero de 2021 y no participó en el ataque al Capitolio, fue declarado inocente de agredir a los oficiales.



Acorde con la fuente noticiosa, es probable que ahora todos se enfrenten a una sentencia máxima de 20 años de prisión.



Los fiscales habían argumentado que los acusados conspiraron para usar la fuerza ilegalmente, y que se reunieron en Washington, D.C., para mantener al expresidente Donald Trump en el cargo.



Poco después de las elecciones, los investigadores alegaron que Tarrio comenzó a publicar en las redes sociales y en grupos de mensajes sobre una “guerra civil”, y luego aseveró que “Sin Trump no hay paz. No hay cuartel”.



Los líderes de Proud Boys se vieron a sí mismos como “una fuerza de combate” que estaba “lista para cometer violencia” en nombre del exmandatario, alegaron los fiscales durante el proceso judicial.