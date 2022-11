A partir de hoy, Internet va a cambiar para siempre en Europa

Credito: Web

02-11.-La Unión Europea está decidida a poner freno al monopolio de las grandes tecnológicas estadounidenses, que no dejan competir a otras empresas.



Hoy 1 de noviembre entra en vigor la nueva Ley de Mercados Digitales o DMA de la Unión Europea, que va a cambiar Internet para siempre. Significa el fin de los monopolios y privilegios de compañías como Apple, Google, Microsoft o Meta, y la recuperación por parte de los usuarios europeos de derechos que estas compañías nos arrebataron hace años.



La Ley de Mercados Digitales va a obligar a Apple y a Google a que se puedan usar otras tiendas de terceros en iOS y Android, más allá de la App Store y Google Play. También obligará a que los usuarios de WhatsApp puedan enviar y recibir mensajes de usuarios de Signal o Telegram, por ejemplo. O a que puedas desinstalar de tu móvil todas las apps del sistema y el bloatware que no te gusta.



De la misma forma, las empresas que venden apps y servicios en iOS 16, Android o Windows 11 van a poder usar los sistemas de pago que quieran, o cobrar fuera de estas plataformas, sin que sean expulsados de ellas como hasta ahora.



En definitiva, los usuarios europeos vamos a ser más libres y vamos a tener más opciones a la hora de usar nuestros dispositivos, sin tener que pasar a la fuerza por el aro de Apple, Google o Meta, como ocurre ahora. Es una ley que aunque se estrena hoy, comenzará a aplicarse el próximo mes de mayo.



Así es la Ley de Mercados Digitales que entra en vigor hoy

La nueva DMA o Ley de Mercados Digitales primero identifica lo que llama guardianes de acceso: entidades privilegiadas en Internet que tienen una presencia mayoritaria, o un gran poder.



Los guardianes de acceso son compañías que tiene un volumen de negocios dentro de la UE superior a 7.500 millones de euros, o una capitalización de 75.000 millones de euros. Y operan en al menos 3 estados.



También una compañía que controle una pasarela importante entre los usuarios profesionales y los usuarios finales. Y finalmente, la empresa debe tener una posición arraigada y duradera.



En palabras sencillas, es una forma técnica de definir a las grandes tecnológicas: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, etc.



Estas compañías tienen una posición dominante, y abusan de ella: En iOS solo puedes instalar apps desde la App Store y en Google usar su sistema de pago, o una cuenta Google. Además dan prioridad a sus propios servicios digitales frente al resto.



En otros casos, las apps no pueden comunicarse entre sí, obligándote a usar la mayoritaria. Si todos tus amigos o tu familia usan WhatsApp, te toca usar WhatsApp aunque no quieras, sino no puedes comunicarte con ellos.



Estos privilegios se terminan en la Unión Europea a partir de hoy. Los guardianes de acceso van a tener una serie de obligaciones que tienen que cumplir sí o sí. El tiempo de las negociaciones se ha terminado. O cumples la ley, o no operas en Europa.



A partir de ahora los usuarios finales podrán desinstalar fácilmente aplicaciones preinstaladas, o cambiar la configuración por defecto de los sistemas operativos, los asistentes virtuales o los navegadores web, sin ponerte trabas.



También se permitirá instalar aplicaciones o tiendas de aplicaciones de terceros, y cancelar la suscripción a los servicios con la misma facilidad que te suscribes a ellos.



Los usuarios europeos podrán interactuar con la competencia: que un mensaje de Telegram llegue a WhatsApp, y viceversa.



Las apps o cualquier compañía profesional podrán hacer ofertas y contratos a sus clientes fuera de la plataforma del guardián de acceso. Es decir, que podrás suscribirte a Netflix o comprar objetos en Fortnite sin tener que usar el sistema de pago de Apple o Google, por ejemplo.



Además los guardianes de acceso tendrá prohibidas prácticas que están usando ahora mismo. No podrán utilizar los datos de las empresas, si compiten contra ellas con sus apps o servicios.



Tampoco podrán dar prioridad a sus productos en listas de resultados, ofertas, instalación por defecto, etc.



Si una app usa alguno de los servicios digitales del guardián de acceso, por ejemplo el sistema de pago de Google, no se puede obligar a que use su tienda. Puede usar ese servicio en tiendas de terceros.



Como vemos, una serie de medidas que devuelven derechos perdidos a los usuarios y la competencia, y reduce el monopolio por defecto de las grandes compañías tecnológicas.



La Ley de Mercados Digitales va a cambiar Internet en Europa para siempre, al reducir el monopolio de Apple, Google, Meta y compañía. Aunque entra en vigor hoy, el primer paso va a ser identificar a los guardianes de acceso, y darles un tiempo para adaptarse. Se espera que las medidas sean efectivas para los ciudadanos a partir de mayo. Puedes leer el texto de la ley en este enlace.



Y no es la única ley europea que va a sacar de quicio a Apple, también se está barajando la opción de liberar el monopolio de su tienda de aplicaciones para iOS.





