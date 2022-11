(VIDEO) Ex primera ministra británica Liz Truss habría escrito a Blinken "está hecho" tras las explosiones del Nord Stream

La ex primera ministra británica, Liz Truss, podría haber participado personalmente en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre, según aseguró el "hacker" y fundador del sitio de intercambio de archivos Megaupload, Kim Dotcom.



En una publicación desde su cuenta de Twitter, Dotcom afirmó que Truss podría haber enviado un mensaje desde su teléfono personal al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, apenas unos minutos después de las explosiones de los gasoductos.



"¿Cómo saben los rusos que el Reino Unido voló los gasoductos de Nord Stream en colaboración con Estados Unidos? ¿Porque Liz Truss usó su iPhone para enviar un mensaje a Blinken diciendo 'está hecho' un minuto después de que el gasoducto explotara y antes de que nadie más lo supiera?", escribió Dotcom, destacando que esta información pudo haber sido obtenida a través del acceso de administrador del sistema de almacenamiento en la nube de iCloud.



Dotcom no ha precisado de dónde ha recibido esta información.



Reportes del teléfono hackeado de Truss



El tuit de Dotcom fue publicado luego de que el tabloide Daily Mail reportara sobre el "hackeo" contra el móvil de Truss cuando era secretaria de Asuntos Exteriores. De acuerdo con las fuentes del medio, el ataque cibernético fue perpetrado por personas supuestamente vinculadas a Rusia, quienes filtraron conversaciones privadas de Truss con funcionarios extranjeros, incluidos algunos relacionados al conflicto en Ucrania.



"Lo que fue hackeado no fue el teléfono", afirmó por su parte Kim Dotcom en un tuit separado. "No sólo los Cinco Ojos tienen acceso administrativo por la puerta trasera a todas las bases de datos de las grandes empresas tecnológicas. Rusia y China también tienen sofisticadas unidades cibernéticas. Lo curioso es que los funcionarios del Gobierno con autorización de máxima seguridad siguen prefiriendo usar iPhones en lugar de sus teléfonos de mierda encriptados emitidos por la NSA y el GCHQ", continuó.



Moscú espera una explicación de Londres



Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, indicó este martes que espera una respuesta oficial de las autoridades británicas ante estas declaraciones.



"Francamente, no me importa quién obtuvo esta información ni cómo. Me interesa la respuesta de Londres a la siguiente pregunta: ¿Envió la primera ministra británica, Liz Truss, un mensaje al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, inmediatamente después de las explosiones en el gasoducto Nord Stream diciendo 'está hecho'?", escribió la vocera en su canal de Telegram.



"La respuesta oficial a esta pregunta es esperada por millones de personas en todo el mundo que tienen derecho a saber qué pasó con la seguridad energética mundial y el papel de los anglosajones en el ataque terrorista" agregó.



Rusia denuncia la implicación de Londres en los atentados



De igual forma, el Ministerio ruso de Defensa había denunciado el sábado pasado que especialistas de la Marina británica estaban involucrados en los atentados contra los gasoductos Nord Stream. Desde el organismo detallaron que expertos británicos que se encontraban en la ciudad de Ochákov, ubicada en Ucrania, participaron en la planificación, suministro y activación de las explosiones.





Noticia Relacionada: