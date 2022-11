Brasil: Gobernador de Sao Paulo empleará "toda la fuerza necesaria" contra camioneros bolsonaristas

Credito: Web

01-11-22.-El gobernador de Sao Paulo, Rodrigo Garcia, anunció este martes que empleará «toda la fuerza necesaria» contra los camioneros bolsonaristas que están bloqueando carreteras de la región en protesta por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.



«Las elecciones acabaron, vivimos en un país democrático (…) Existe un resultado de las urnas y tenemos un presidente electo, que es Lula», afirmó Garcia en un pronunciamiento a la prensa, en Sao Paulo.



Desde la madrugada del lunes, grupos de transportistas autónomos han bloqueado varias carreteras del país porque no aceptan el resultado de los comicios, que ganó el exmandatario progresista con un 50,9 % de los votos, frente al 49,1 % del líder ultraderechista.



Algunos de los bloqueos en Sao Paulo están dificultando el acceso al aeropuerto de Guarulhos, que es el de mayor tránsito aéreo del país, lo que ha provocado la cancelación de al menos 25 vuelos, según informó la empresa concesionaria.



Los camioneros alegan que hubo «fraude» en las presidenciales, postura que defendió Bolsonaro antes de la celebración de los comicios, pues considera, sin pruebas, que el sistema electrónico de votación propicia las «trampas» y está «obsoleto» y «anticuado«.



El jefe de Estado, que dejará el poder el 1 de enero de 2023, guarda silencio sobre el resultado de las elecciones desde que fue oficializado la noche del domingo, aumentando la incertidumbre sobre cuál será su posición.



La mayoría de la Corte Suprema ha avalado un fallo previo que ordenaba el fin de los bloqueos y que Garcia acatará de forma inmediata, según comunicó este martes.



El gobernador de Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, declaró que buscaron «dialogar y negociar con esos manifestantes» para que desobstruyeran las rutas, pero que a partir de ahora van a «aplicar» lo que determinó la Justicia.



En este contexto, anunció «multas de 100.000 reales (casi 20.000 dólares) por hora y por vehículo«.



También activarán a la Policía Militarizada, cuya gestión es competencia de los gobiernos regionales, para «fichar» y «detener» a aquellos que se «resistan» a desobstruir las rutas.



«Vamos a emplear toda la fuerza necesaria», incluyendo «tropas de choque», sentenció.



Garcia, quien apoyó a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, fue firme en sus declaraciones e insistió en que «ninguna manifestación hará que la democracia retroceda».



«Sao Paulo respeta la democracia y el estado democrático de Derecho», y no permitirá «manifestaciones en las que no se reconozca el resultado de las elecciones«, dictaminó.

Efe (https://www.efe.com/)