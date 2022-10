Bolsonaro se encierra en sí mismo, guarda silencio y aún no reconoce victoria de Lula en Brasil

Jair Bolsonaro Credito: Web

31-10-22.-El expresidente izquierdista y ahora presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva(PT), pronunció su discurso de celebraciónante una multitud de seguidores en Sao Paulo, tras conocer el resultado oficial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la noche de este domingo (30.10.2022).



Pero su contendiente, Jair Bolsonaro(PL), que varias veces insinuó que no reconocería una derrota electoral, por ahora, ha optado por el silencio.



Bolsonaro se ha encerrado en sí mismo, fue a dormir sin discurso, comunicado oficial, ni tuit



Bolsonaro pasó la noche electoral en el Palácio da Alvorada, rodeado de un pequeño equipo de sus ministros y familiares, pero no se pronunció tras la confirmación de que no tendrá un segundo mandato.



Hasta la mañana de este lunes, el actual presidente de extrema derecha brasileño aún no había expresado ni una palabra pública sobre la victoria de su oponente, ni en redes sociales, ni en un comunicado oficial. Tampoco se ha comunicado telefónicamente con Lula.



Según el diario Folha de S.Paulo, un asistente de Bolsonaro informó a los ministros del Gobierno que intentaron hablar con él que se había ido a dormir. Alrededor de las 10 de la noche, las luces del Palacio Presidencial de Brasilia se apagaron.



Silencio de sus allegados y retirada de sus seguidores



Los hijos mayores del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro, normalmente activos en redes sociales, también guardaron silencio.



Mientras, sus seguidores criticaron y cuestionaron el triunfo de Lula como "falso" en las calles de Brasil, pese a su reconocimiento oficial por el Tribunal Electoral de Brasil.



Pero el silencio de su líder, el primer presidente derrotado en un intento de reelección en Brasil, les llevó a retirarse, en una noche marcada por el festejo de los miles de simpatizantes de Lula, el único presidente de la historia del país que gobernará por tercera vez.



Por otra parte, algunos de sus ministros, como el de Asuntos Exteriores, Carlos França, están presionando para que se manifieste públicamente, como ya han hecho otros líderes internacionales.



Además de França entre quienes le han presionado para que reconozca cuanto antes la victoria de Lula y con ello «salvar» algo de su ya maltrecho crédito político está el exministro de Defensa, el general Walter Braga Netto, quien aspira a ser su vicepresidente en estas elecciones, y el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria.



Sus aliados le han pedido a Bolsonaro que declare públicamente su agradecimiento a los más de 58 millones de brasileños que han votado por él este domingo y como no se descarta que pueda presentarse a las elecciones de 2016, le han recalcado la necesidad de reconocer el resultado cuanto antes.



Hasta esta mañana de lunes, paulatinamente, Lula ha recibido el reconocimiento y las felicitaciones de líderes de todo el mundo.



*Con información de AFP, DW y redes sociales